Pyro-Vandalismus nach Westschweizer Derby! Aus einem Fanzug soll ein Feuerwerkskörper geflogen sein – 40 Kabel brannten im Bahnhof Lausanne. Seit Sonntagabend, 20.45 Uhr, fahren keine Züge durch den Knotenpunkt.

Darum gehts Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley seit Sonntagabend wegen Vandalismus eingeschränkt

Brand durch pyrotechnischen Gegenstand beschädigte rund 40 Kabel im Bahnhof Lausanne

«Der Bahnverkehr zwischen Lausanne und Prilly-Malley ist eingeschränkt», teilen die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in einer Medienmitteilung in der Nacht auf Montag mit. «Der Grund dafür ist Vandalismus.» Die Dauer der Einschränkung sei unbestimmt, betroffen sind Schnellzüge der Linien TGV, EC, IC sowie Regionalzüge.

Zu dieser massiven Störung führte offenbar Fan-Vandalismus. Die Ursache des technischen Vorfalls sei noch nicht abschliessend geklärt, meldet die Nachrichtenagentur SDA. Nach ersten Untersuchungen, die in der Mitteilung zitiert werden, soll ein pyrotechnischer Gegenstand aus einem Fan-Zug geworfen worden sein. Lausanne hatte am Sonntag spätnachmittags das Genfersee-Derby der Super League zwischen Lausanne-Sport und dem Servette FC (3:3) ausgetragen.

Die SBB sprechen von einem «Brand von rund 40 Kabeln im Bahnhof Lausanne». Wegen der erheblichen Schäden konnten seit Sonntagabend um 20.45 Uhr keine Züge auf der Strecke verkehren.

Reisehinweis

Es sei mit Verspätungen zu rechnen, teilten die SBB mit. Ersatzbusse seien organisiert und Mitarbeitende vor Ort, um Reisende zu informieren.

Es wird davon abgeraten, mindestens bis Montagmittag zwischen Lausanne und Renens zu reisen. Für Reisende von und nach Genf, Zürich, Bern und anderen Städten werden Umfahrungen empfohlen.

Zur Zahl der von der Störung betroffenen Züge oder Reisenden wurden keine Angaben gemacht. Lausanne ist ein zentraler SBB-Knotenpunkt und einer der meistfrequentierten Bahnhöfe der Schweiz mit über 100'000 Passagieren täglich