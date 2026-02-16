Deutsche Bahn zockt im Speisewagen Schweizer Passagiere ab

Darum gehts
- Franken-Zahler zahlen bis zu 25 Prozent mehr im ICE-Bordrestaurant
- Milchkaffee kostet 6 Franken statt 4.60 zum aktuellen Wechselkurs
- Seit Januar 2023 ist 1 Franken mehr als 1.04 Euro wert
Schweizerinnen und Schweizer, die mit dem Zug nach Deutschland reisen und im ICE im Bordrestaurant einkehren, trifft beim Blick auf die Speisekarte der Schlag! Denn wer mit Franken zahlt, verliert bis zu 25 Prozent, wie CH Media berichtet.
Im Bordrestaurant der Deutschen Bahn (DB) kostet ein grosser Milchkaffee 5 Euro. Oder 6 Franken. Auf den ersten Blick ein faires Angebot. Ist es aber nicht. Denn der aktuelle Wechselkurs liegt bei rund 0.92 Franken pro Euro. Eigentlich müssten 5 Euro also rund 4.60 Franken kosten. Stattdessen verlangt die DB 6 Franken. Das ist ein Aufschlag von rund 20 Prozent!
Bis zu 25 Prozent teurer
Ähnlich siehts beim Frühstück aus. Der Zmorgenteller mit einem Croissant, zwei Bio-Brötchen, zwei Stück Butter sowie Honig, Konfi und Nutella steht mit 7.90 Euro auf der Speisekarte. Wer nicht mit Euro bezahlt, muss 9.50 Franken berappen. Statt 7.20 Franken zum aktuellen Wechselkurs. Das Coca-Cola (0,5 Liter) kostet 4.20 Euro oder 5 Franken – angemessen wären 3.80 Franken.
|Produkt
|Preis in Euro
|Preis in Franken
|Korrekter Preis in Fr.
|Milchkaffee
|5 Euro
|6 Fr.
|4.60 Fr.
|Zmorgen-Teller
|7.90 Euro
|9.50 Fr.
|7.20 Fr.
|Coca-Cola (0,5 l)
|4.20 Euro
|5 Fr.
|3.80 Fr.
|Bier Peroni (0,33 l)
|4.20 Euro
|5 Fr.
|3.80 Fr.
|Currywurst
|7.90
|9.50 Fr.
|7.20 Fr.
|Pommes frites
|4.90 Euro
|5.90 Fr.
|4.50 Fr.
Schaut man sich die Preise über die vergangenen drei Jahre an, wird der Unterschied noch grösser. Seit Januar 2023 ist der Franken stärker als der Euro. Im Schnitt bekam man zuletzt über 1.04 Euro für einen Franken. Rechnet man mit diesem Durchschnitt, zahlen Schweizer Kundinnen und Kunden im ICE-Bistro effektiv gar 25 Prozent mehr als Euro-Zahler.
Interessant: Die SBB kalkulieren anders. Sie verrechnen im Speisewagen einen 1:1-Kurs, 1 Euro gibts für 1 Franken. Obwohl der Franken stärker ist. Das ist für die SBB ungünstig, für die Kundschaft fair und einfach bei der Umrechnung.