DE
FR
Abonnieren

Mehrtägige Aktion
Kantonspolizei Basel-Stadt nimmt 30 Personen am Bahnhof fest

Die Polizei Basel-Stadt hat bei einer mehrtägigen Aktion am Bahnhof SBB 30 Personen verhaftet. Grund für die Massnahme waren mehrere Gewaltverbrechen rund um den Bahnhof. Neben den Verhafteten wurden über 200 Personen kontrolliert.
Publiziert: vor 53 Minuten
|
Aktualisiert: vor 27 Minuten
Kommentieren
1/4
Die Kantonspolizei Basel nimmt in einer mehrtägigen Aktion 30 Personen am Bahnhof Basel-SBB fest.
Foto: Keystone

Darum gehts


  • Basler Polizei kontrollierte 206 Personen und nahm 30 am Bahnhof fest
  • Zwölf Festnahmen wegen Verhaftungsbefehlen, neun wegen migrationsrechtlichen Gründen
  • Kontrollierte stammten aus 50 Ländern, darunter Algerien, Rumänien, Schweiz
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Mattia_Jutzeler_Redaktor News_Blick_1.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Mattia Jutzeler und Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat im Rahmen einer mehrwöchigen Schwerpunkt-Aktion am Bahnhof SBB insgesamt 206 Personen kontrolliert und 30 festgenommen. Die Lage beim Bahnhof habe sich im Verlauf der Aktion beruhigt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Bei den Festgenommenen lag in zwölf Fällen ein Verhaftungsbefehl vor. Die Polizei nahm neun weitere Personen zuhanden des Migrationsamts fest. Acht weitere Festnahmen erfolgten wegen Diebstahls sowie eine weitere wegen Gewalt und Drohungen gegen Behörden, wie es in der Mitteilung heisst.

Mehrere Gewaltverbrechen rund um Bahnhof

Von den kontrollierten Personen stammten 50 aus Algerien, 38 aus Rumänien und 35 aus der Schweiz. Die übrigen 83 stammten aus weiteren Staaten, wie die Kantonspolizei festhält.

Mehr Polizeigeschichten aus Basel
Baselbieter Polizei nimmt vier Personen fest
Brand in Bubendorf BL
Baselbieter Polizei nimmt vier Personen fest
Auch zukünftig keine ausländische Polizisten im Baselbiet
Kantonsparlament will nicht
Auch zukünftig keine ausländische Polizisten im Baselbiet
Basler Polizei und Feuerwehr mit mehr Einsätzen im 2025
Blaulichtorganisationen
Basler Polizei und Feuerwehr mit mehr Einsätzen im 2025
Viele Schweizer Gefängnisse sind überbelegt
Auslastung steigt seit Jahren
Viele Schweizer Gefängnisse sind überbelegt

Die Schwerpunktaktion in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und dem Migrationsamt fand vom 13. Januar bis zum 15. Februar statt. Sie ist vorerst abgeschlossen, doch die Polizei wird die Situation um den Bahnhof weiterhin beachten und Bedarf Massnahmen prüfen, wie es weiter heisst. Grund für die Aktion waren mehrere Gewaltverbrechen rund um den Bahnhof.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen