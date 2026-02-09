Ein Feuer in einer Fahrzeughalle in Bubendorf BL sorgte in der Nacht auf Montag für starken Rauch. Die Behörden warnen vor einer Ausbreitung auf benachbarte Gebäude und fordern die Anwohner auf, Fenster und Türen zu schliessen.

Darum gehts Feuer in Fahrzeughalle bei Bubendorf BL

Behörden warnen vor Feuerausbreitung auf angrenzende Gebäude

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Brand in einer Fahrzeughalle bei Bubendorf BL hat in der Nacht auf Montag zu starkem Rauch geführt. Die Behörden riefen die Bevölkerung in und um Bubendorf auf, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Ob es beim Brand zu Verletzten kam, war zunächst nicht bekannt, wie ein Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft gegen 4.30 Uhr auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Es müsse mit einer Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude gerechnet werden, teilte der Kanton Basel-Landschaft kurz zuvor über den Warndienst Alertswiss mit. Das betroffene Gebiet solle gemieden werden.