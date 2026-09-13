Die Kantonspolizei Solothurn musste am Samstagabend zweimal ausrücken: In Subingen kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Ungefähr zeitgleich eskalierte an einer Tankstelle in Derendingen ein Streit, bei der eine Person starb.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto prallt in Subingen SO gegen Betonblöcke, Fahrer mittelschwer verletzt

Zehn Minuten später stirbt eine Person nach Streit bei Tankstelle

Polizei untersucht Zusammenhang zwischen den Vorfällen, Medienmitteilung angekündigt

Verlassen steht der Volvo Kombi in einem Kreisel in Subingen SO. Die Motorhaube des massiven Autos ist komplett eingedrückt, die Frontscheibe völlig zerstört. Wenige hundert Meter weiter, bei einer Coop-Tankstelle in Derendingen SO, sind Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. «Unser Kollege hat gesehen, wie sie jemanden mit einer Herzrhythmusmassage und Defibrillator wiederbeleben wollten», berichtet eine Gruppe Jugendlicher Blick. An der Tankstelle wurde ein weisses Zelt aufgebaut. Was ist da am Sonntagabend passiert?

Kapo-Sprecher Nourdin Khamsi bestätigt auf Anfrage, dass eine Person bei dem Selbstunfall in Subingen gegen 20.30 Uhr verletzt wurde. Das Auto mit italienischen Kontrollschildern prallte in mehrere Betonblöcke. Der Autofahrer wurde mittelschwer verletzt und mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Zudem bestätigt er eine tätliche Auseinandersetzung an der Tankstelle gegen 20.20 Uhr, bei der eine Person verstarb.

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen besteht, ist aktuell Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Im Laufe des Sonntags sollen in einer Medienmitteilung weitere Informationen folgen.