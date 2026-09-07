Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Töff-Fahrer (40) prallt frontal in Auto auf Fehrenstrasse in Breitenbach SO
- Erhebliche Verletzungen, Rega transportiert ihn ins Spital
- Unfall passierte beim Überholen in einer Rechtskurve
Marian NadlerRedaktor News
Bei einem Überholvorgang auf der Fehrenstrasse in Breitenbach SO hat ein Töff-Fahrer(40) am Sonntag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist neben der Strasse ins Wiesland geraten und schliesslich frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. «Dabei hat sich der Verunfallte erhebliche Verletzungen zugezogen», vermeldet die Kantonspolizei Solothurn am Montag in einer Medienmitteilung.
Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstbetreut und anschliessend mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Im Bereich einer Rechtskurve hatte der Mann ein Auto überholen wollen.