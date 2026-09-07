Ein Töff-Fahrer prallte am Sonntag in Breitenbach SO bei einem missglückten Überholmanöver frontal in einen Audi. Mit schweren Verletzungen wurde er per Rettungshelikopter ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Töff-Fahrer (40) prallt frontal in Auto auf Fehrenstrasse in Breitenbach SO

Erhebliche Verletzungen, Rega transportiert ihn ins Spital

Unfall passierte beim Überholen in einer Rechtskurve

Marian Nadler Redaktor News

Bei einem Überholvorgang auf der Fehrenstrasse in Breitenbach SO hat ein Töff-Fahrer(40) am Sonntag die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist neben der Strasse ins Wiesland geraten und schliesslich frontal in ein entgegenkommendes Auto geprallt. «Dabei hat sich der Verunfallte erhebliche Verletzungen zugezogen», vermeldet die Kantonspolizei Solothurn am Montag in einer Medienmitteilung.

Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstbetreut und anschliessend mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Im Bereich einer Rechtskurve hatte der Mann ein Auto überholen wollen.