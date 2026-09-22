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Unfall in Würenlos AG
E-Biker (†84) von Lastwagen erfasst – tot

Beim Überqueren einer Strasse in Würenlos AG wurde ein Velofahrer von einem Lastwagen erfasst und zu Boden geschleudert. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Publiziert: 19:59 Uhr
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Aktualisiert: 20:02 Uhr
Die Kantonspolizei Aargau veröffentlichte dieses Bild von der Unfallstelle.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ein 84-jähriger Velofahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen in Würenlos
  • Der Mann wurde frontal erfasst und starb trotz Ersthilfe vor Ort
  • Schulstrasse gesperrt, Polizei und Staatsanwaltschaft untersuchen den Unfallhergang
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Marian NadlerRedaktor News

Schlimmer Unfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Schulstrasse bei Würenlos AG. Von einem Feldweg her wollte ein E-Biker die Ausserortsstrecke überqueren. Obwohl sich in diesem Augenblick von Würenlos her ein Lastwagen näherte, fuhr der Velofahrer unvermittelt auf die Strasse hinaus, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt. Der Lastwagen erfasste ihn frontal und schleuderte ihn weg.

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Der Lastwagenfahrer (30) und Ersthelfer fanden den Velofahrer schwer verletzt und nicht ansprechbar am Boden liegend vor. Der alarmierte Rettungsdienst konnte in der Folge nur noch den Tod des Mannes (†84) feststellen.

Staatsanwaltschaft eröffnet Untersuchung

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung eröffnet.

Für die Unfallaufnahme hat die Polizei die Strasse zwischen Würenlos und Hüttikon ZH gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

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