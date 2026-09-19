Am frühen Samstagmorgen ist auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Erlinsbach AG ein Brand ausgebrochen. Personen wurden keine verletzt, der Sachschaden ist jedoch erheblich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Erlinsbach AG brannte Mehrfamilienhaus, Brandmeldung um 2.30 Uhr

Flammen zerstörten Dach, Sachschaden bei mehreren Hunderttausend Franken

Feuer nach über zwei Stunden gelöscht, Bewohner unverletzt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Dachstuhl ist nur noch ein Gerippe, russige Ziegel liegen verstreut auf dem Estrich. In der Nacht auf Samstag brach in einem Mehrfamilienhaus an der Kilbigstrasse in Erlinsbach AG ein Brand aus. Gegen 2.30 Uhr erhielt die Kantonspolizei Aargau die Meldung zum Brand. Eine Drittperson hatte den Brand auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

Die Flammen griffen rasch über das 2. Obergeschoss auf das ganze Dach über. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau, Einsatzkräfte der Regionalpolizei Aargau sowie die Feuerwehr Erlinsbach standen im Einsatz. Dank eines grossen Aufgebots der Feuerwehr konnte der Brand nach etwas mehr als zwei Stunden unter Kontrolle gebracht werden.

Notunterkunft für Betroffene organisiert

Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Der Sachschaden dürfte mehrere Hunderttausend Franken betragen. Die Bewohnerinnen und Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Die Gemeinde organisierte für die Betroffenen eine Notunterkunft.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.