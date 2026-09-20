Darum gehts
- Frontalkollision auf Sädelstrasse in Zufikon am Samstagabend mit Verletzten
- Ein Auto rutschte einen Hang hinunter und blieb auf dem Dach
- 15 Einsatzfahrzeuge vor Ort, Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Franken
Auf der Sädelstrasse in Zufikon AG kam es am Samstagabend zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Gegen 20.15 Uhr war eine 59-jährige Schweizerin mit ihrem Opel bergwärts unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden BMW kollidierte. Im BMW sassen zwei Schweizer (46 und 40 Jahre alt) aus dem Kanton Zürich.
Bei der Kollision wurden sämtliche Insassen verletzt. Eines der Fahrzeuge kam von der Fahrbahn ab, rutschte einen Hang hinunter und blieb nach einigen Metern auf dem Dach liegen. Die Verletzten wurden mit Ambulanzfahrzeugen in umliegende Spitäler gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken.
Polizei, Feuerwehr und Ambulanz rückten aus. Wie ein Blick-Leser am Samstagabend meldete seien es «sicher 15 Einsatzfahrzeuge» gewesen.