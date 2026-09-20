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Leservideo zeigt Grosseinsatz
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Unfall bei Zufikon AG:Leservideo zeigt Grosseinsatz

Ein Auto stürzte einen Hang hinunter
Frontalkollision in Zufikon AG fordert drei Verletzte

Am Samstagabend meldete ein Blick-Leser einen grossen Einsatz in Zufikon. Wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte, handelte es sich um einen Einsatz wegen einer Frontalkollision. Drei Personen wurden dabei verletzt.
Publiziert: 10:25 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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Auf der Sädelstrasse kollidierten am Samstagabend zwei Autos.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Frontalkollision auf Sädelstrasse in Zufikon am Samstagabend mit Verletzten
  • Ein Auto rutschte einen Hang hinunter und blieb auf dem Dach
  • 15 Einsatzfahrzeuge vor Ort, Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Franken
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Angela Rosser und Sandra Marschner

Auf der Sädelstrasse in Zufikon AG kam es am Samstagabend zu einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen. Gegen 20.15 Uhr war eine 59-jährige Schweizerin mit ihrem Opel bergwärts unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden BMW kollidierte. Im BMW sassen zwei Schweizer (46 und 40 Jahre alt) aus dem Kanton Zürich.

Bei der Kollision wurden sämtliche Insassen verletzt. Eines der Fahrzeuge kam von der Fahrbahn ab, rutschte einen Hang hinunter und blieb nach einigen Metern auf dem Dach liegen. Die Verletzten wurden mit Ambulanzfahrzeugen in umliegende Spitäler gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in der Höhe von mehreren Zehntausend Franken.

Polizei, Feuerwehr und Ambulanz rückten aus. Wie ein Blick-Leser am Samstagabend meldete seien es «sicher 15 Einsatzfahrzeuge» gewesen.

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