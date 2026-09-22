DE
FR
Abonnieren

Heftiger Unfall in Uerkheim AG
Frau (57) rammt mit Opel Corsa Baum – schwer verletzt!

Am Dienstagmittag verunglückte eine 57-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der Neudorfstrasse bei Uerkheim AG schwer. Sie wurde ins Spital gebracht.
Publiziert: 15:55 Uhr
1/4
Das Auto der Frau wurde total beschädigt.
Foto: Kantonspolizei Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Schwerer Unfall auf Neudorfstrasse bei Uerkheim AG am Dienstagmittag
  • 57-Jährige schwer verletzt, Totalschaden am Opel Corsa nach Baumcrash
  • Strasse bis 14.30 Uhr gesperrt, Kantonspolizei Aargau ermittelt Unfallursache
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Dienstag krachte es auf der Neudorfstrasse oberhalb von Uerkheim AG. Das vermeldete die Kantonspolizei Aargau. Der Unfall ereignete sich demnach um kurz vor zwölf Uhr.

Mehr Nachrichten aus dem Aargau
Diese Gemeinden sind laut Alertswiss betroffen
Stromausfall im Kanton Aargau
Drei Gemeinden sind laut Alertswiss betroffen
Frontalkollision in Zufikon AG fordert drei Verletzte
Mit Video
Auto stürzt Hang hinunter
Frontalkollision in Zufikon AG fordert drei Verletzte
Unwetter zerstört sein Tipi – dann kommen die Behörden
Mike Häfliger lebt im Wald
Unwetter zerstört sein Tipi – dann kommen die Behörden
Mehrfamilienhaus in Erlinsbach AG nach Brand unbewohnbar
Feuer brach auf Balkon aus
Mehrfamilienhaus in Erlinsbach AG nach Brand unbewohnbar

Vom Ortsteil Neudorf kommend, war die Fahrerin eines Opel Corsa auf dieser schmalen Nebenstrasse durch den Wald in Richtung Mühlethal unterwegs. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum.

Kantonspolizei Aargau ermittelt

Ein anderer Autofahrer konnte nach dem Crash mit dem Unfallopfer sprechen und betreute sie, bis die Ambulanz eintraf. Diese brachte die 57-Jährige ins Spital. Sie wurde schwer verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Strecke bis um 14.30 Uhr gesperrt.

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen