Am Dienstagmittag verunglückte eine 57-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der Neudorfstrasse bei Uerkheim AG schwer. Sie wurde ins Spital gebracht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schwerer Unfall auf Neudorfstrasse bei Uerkheim AG am Dienstagmittag

57-Jährige schwer verletzt, Totalschaden am Opel Corsa nach Baumcrash

Strasse bis 14.30 Uhr gesperrt, Kantonspolizei Aargau ermittelt Unfallursache

Marian Nadler Redaktor News

Am Dienstag krachte es auf der Neudorfstrasse oberhalb von Uerkheim AG. Das vermeldete die Kantonspolizei Aargau. Der Unfall ereignete sich demnach um kurz vor zwölf Uhr.

Vom Ortsteil Neudorf kommend, war die Fahrerin eines Opel Corsa auf dieser schmalen Nebenstrasse durch den Wald in Richtung Mühlethal unterwegs. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum.

Kantonspolizei Aargau ermittelt

Ein anderer Autofahrer konnte nach dem Crash mit dem Unfallopfer sprechen und betreute sie, bis die Ambulanz eintraf. Diese brachte die 57-Jährige ins Spital. Sie wurde schwer verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Strecke bis um 14.30 Uhr gesperrt.