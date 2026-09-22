Darum gehts
- Schwerer Unfall auf Neudorfstrasse bei Uerkheim AG am Dienstagmittag
- 57-Jährige schwer verletzt, Totalschaden am Opel Corsa nach Baumcrash
- Strasse bis 14.30 Uhr gesperrt, Kantonspolizei Aargau ermittelt Unfallursache
Am Dienstag krachte es auf der Neudorfstrasse oberhalb von Uerkheim AG. Das vermeldete die Kantonspolizei Aargau. Der Unfall ereignete sich demnach um kurz vor zwölf Uhr.
Vom Ortsteil Neudorf kommend, war die Fahrerin eines Opel Corsa auf dieser schmalen Nebenstrasse durch den Wald in Richtung Mühlethal unterwegs. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und prallte heftig gegen einen Baum.
Kantonspolizei Aargau ermittelt
Ein anderer Autofahrer konnte nach dem Crash mit dem Unfallopfer sprechen und betreute sie, bis die Ambulanz eintraf. Diese brachte die 57-Jährige ins Spital. Sie wurde schwer verletzt. Am Auto entstand Totalschaden.
Die Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Strecke bis um 14.30 Uhr gesperrt.