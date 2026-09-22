Am Dienstagnachmittag haben die Bewohner von mehreren Aargauer Gemeinden keinen Strom. Das meldet Alertswiss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vier Aargauer Gemeinden erlitten Dienstagnachmittag Stromausfall, Grund bleibt unbekannt

Alertswiss meldete um 16 Uhr Entwarnung für Lenzburg

Betroffene sollen Notfalltreffpunkte aufsuchen, AEW Störung dauert stundenlang

Marian Nadler Redaktor News

Vier Aargauer Gemeinden waren am Dienstagnachmittag von einem Stromausfall betroffen. Das meldete die Alertswiss-App gegen 15 Uhr. In Lenzburg, Seon, Egliswil und Seengen sassen die Bewohner im Dunkeln.

Die Bevölkerung sollte keine Lifte nutzen und alle netzbetriebenen Geräte ausschalten. Für Auskünfte und Hilfe sollte ein Notfalltreffpunkt aufgesucht werden.

Die AEW Energie AG, die Seengen mit Strom versorgt, meldete online eine Störung, die stundenlang andauerte. Der Grund ist noch unbekannt, ebenso, wann die Störung behoben sein wird. Immerhin: Gegen kurz vor 16 Uhr meldete Alertswiss, dass Lenzburg nicht mehr vom Stromausfall betroffen war.

Bist du vom Stromausfall betroffen? Dann schreibe uns und sende uns deine Fotos und Videos per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch.

+++Update folgt+++