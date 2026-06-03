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Peinlich-Panne! Verfolgungsjagd endet im Feld
Aargauer Polizei muss Töff-Fahrer wegen Plattfuss ziehen lassen

Filmreife Szenen im Kanton Aargau! Die Polizei jagt am Dienstagabend einen flüchtenden Töff-Fahrer über Feld- und Waldwege. Doch die Jagd endet abrupt – mit einer Reifenpanne im Acker.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Aktualisiert: vor 26 Minuten
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Ein Streifenwagen der Regionalpolizei Oberes Fricktal steckt nach einer Verfolgungsjagd in einem Feld fest. Ein Abschleppwagen musste kommen.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Polizeiverfolgung in Eiken AG endet wegen Reifenpanne auf einem Feld
  • Motorradfahrer flüchtete über Feldwege, Polizei blieb wegen kaputten Reifens stecken
  • Polizei ermittelt gegen unbekannten Lenker
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Johannes HilligRedaktor News

«Ich hörte die Sirene, ging auf den Balkon und sah, wie ein Töff den Hügel hochfuhr und die Polizei hinterher», sagt ein Leserreporter aus Eiken AG zu Blick. Doch plötzlich endete die Verfolgungsjagd. «Das Motorrad bretterte über das Feld, aber die Polizei blieb stehen und kam nicht mehr vom Fleck.»

Dann passierte erst mal nichts. «Irgendwann stiegen die Beamten aus. Ein Polizist lief die Route der Verfolgung etwas entlang. Nach über einer Stunde kam schliesslich der Abschleppwagen.» Zu der Zeit war das Motorrad schon längst über alle Berge.

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Der Leserreporter vermutet, dass die Polizei wegen eines kaputten Pneus nicht weiterfahren konnte. «Da wird gerne grilliert. Eine Scherbe könnte der Polizei zum Verhängnis geworden sein.»

«Beim Anblick der Polizei wendete er»

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage die Verfolgungspanne. «Wegen eines Reifenschadens musste die Polizei die Nachfahrt dann bei Eiken abbrechen», sagt Kapo-Sprecher Bernhard Graser zu Blick. Und wie kam es überhaupt zur Verfolgung?

«Routinemässig fuhr eine Patrouille der Regionalpolizei Oberes Fricktal am Dienstag um 19 Uhr gerade auf das Schulgelände von Kaisten, als sich auf der dortigen Nebenstrasse ein Motorrad näherte. Beim Anblick der Polizei wendete der unbekannte Lenker und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.»

Der Töff-Fahrer versuchte dann, über Feld- und Waldwege abzuhauen. Und so geriet die Polizei auf Abwege und landete schliesslich mit einer Panne im Feld. Glück für den Flüchtigen. Er konnte abhauen. Graser zu Blick: «Weshalb der mutmasslich jugendliche Lenker auf seiner Enduromaschine das Haltezeichen missachtete, bleibt unklar. Die Polizei ermittelt.»

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