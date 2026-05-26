Die Schülerinnen und Schüler erwartete am Dienstag ein schockierendes Bild zum Schulantritt. Die Kantonsschule Wettingen wurde Opfer eines Vandalenakts, und das nicht zum ersten Mal.

Angela Rosser Journalistin News

Dutzende verstreute Bücher auf den Dächern, ein Stuhl, der daneben liegt und versprayte Wände. So präsentierte sich die Kantonsschule Wettingen im Kanton Aargau am Dienstagmorgen.

Schockierte Schüler haben sich gemeldet und den Vandalenakt dokumentiert. Viel wüssten sie auch nicht, sagt einer von ihnen gegenüber Blick. Eine offizielle Stellungnahme dazu, wer dafür verantwortlich zu machen sei, gebe es nicht. «Wir können nur vermuten», sagt er.

Emotionaler Vorfall

An den Wänden steht unter anderem «F*** KSW» und «FCZ», was die Täterschaft in dem genannten Umfeld vermuten lässt. Die Bücher und der Stuhl stammen gemäss dem Schüler aus der Mediothek, welche nun geschlossen wurde. Für die Schülerinnen und Schüler ist der Vorfall sehr emotional. «Um Himmels Willen, die armen Bücher», soll ein Mitschüler gesagt haben.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt den Eingang einer entsprechenden Meldung. «Es ist eine Patrouille vor Ort und nimmt auf, was genau beschädigt wurde», erklärt Sarah Furrer, Mediensprecherin der Polizei.

Ausserdem werde abgeklärt, ob sich Hinweise zur Täterschaft finden lassen würden und ob allenfalls Aufnahmen von Überwachungskameras vorhanden seien.

Rektor meldet sich zu Wort

«Heute Morgen haben wir an der Kantonsschule Wettingen massive Sachbeschädigungen festgestellt», sagt Rektor Paul Zübli auf Anfrage. Er bestätigt, was die Bilder bereits zeigen. «Die Bücher der Mediothek wurden auf dem Boden der Mediothek verstreut und auf dem Ziegeldach des Kreuzgangs verteilt.»

Dabei wurde weiter auch das Dach des Kreuzgangs beschädigt. «Wir gehen davon aus, dass die Ziegel auf der gesamten Dachfläche entfernt und teilweise ersetzt werden müssen», so Zübli. Das versprayte Wandgemälde in der eben erst eröffneten Lernhalle ist ein Werk der Künstlerin Klodin Erb.

Die ganzen Sachbeschädigungen würden auf Bücher und Kunst in einer Bildungsinstitution, die sich in einem ehemaligen Kloster befindet abzielen, sagt Zübli. «Kulturvandalismus beurteilen wir als besonders stumpfsinnige Ausdrucksweise frustrierter Kreise».

Zweiter Vorfall innert kurzer Zeit

Bereits vor zwei Wochen kam es zu einem Vorfall mit vermeintlichen Anhängern der Südkurve (FCZ-Fans) und Schülern der Kantonsschule Baden. Bei der mehrtägigen Abschlussfeier, auch «Uselütete» genannt, kam es zu Ausschreitungen. Dabei wurden die Maturandinnen und Maturanden mit Essig, Mehl und anderen Sachen beworfen.