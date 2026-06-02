In Magden AG ist am späten Montagabend ein Rennvelofahrer leblos aufgefunden worden. Es handelt sich offenbar um einen 68-jährigen Mann, der zuvor als vermisst gemeldet worden war.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Eine Patrouille der Polizei Basel-Landschaft hat am vergangenen Montag um kurz nach 23 Uhr am Strassenrand der Maispracherstrasse ausgangs Magden einen Rennvelofahrer leblos aufgefunden. Das teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich bei dem Verstorbenen um einen 68-jährigen Mann handeln, der zuvor im Kanton Basel-Landschaft als vermisst gemeldet worden war.

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung vor. Die genauen Umstände des Todesfalls sowie die Todesursache sind Gegenstand laufender Ermittlungen, so die Kantonspolizei Aargau weiter. Die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg hat eine Untersuchung eröffnet.

Die Kantonspolizei Aargau bittet Personen, die den Rennvelofahrer am Montagabend gesehen haben oder sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden – beim Stützpunkt Frick der Kantonspolizei Aargau unter der Telefonnummer 062 871 13 33 oder bei jedem anderen Polizeiposten.