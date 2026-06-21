Bub (5) nach Bootsunfall im Aargau vermisst

Am Samstagnachmittag kenterte auf der Reuss bei Mühlau ein Schlauchboot, in dem sich zwei Erwachsene und zwei Kinder befanden. Dabei verschwand ein Kind, das bis jetzt nicht aufgefunden werden konnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlauchboot mit Familie kenterte am Samstag auf Reuss bei Mühlau AG

Bub (5) wird nach Kollision mit Baum weiterhin vermisst

Über 10 Rettungsteams und Drohnen suchten stundenlang ohne Erfolg

Marian Nadler Redaktor News

Der Unfall ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Samstagnachmittag, um kurz vor 14 Uhr. Das Schlauchboot, in dem eine Familie aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren sass, kollidierte mit einem im Fluss liegenden Baum und kenterte daraufhin. Die Eltern sowie das siebenjährige Mädchen konnten sich an Land retten. Der fünfjährige Bub wird vermisst.

Mehrere Stunden lang wurde im Wasser, aus der Luft sowie vom Ufer aus nach dem Knaben gesucht. «Leider konnte dieser noch nicht gefunden werden», hält die Kantonspolizei Aargau am Sonntagmorgen fest.

An der Suche waren zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte beteiligt: Diverse Patrouillen der Regionalpolizeien Wohlen, Muri und Bremgarten sowie der Kantonspolizei Aargau, ein Rettungshelikopter der Schweizerischen Rettungsflugwacht, mehrere Drohnen der Polizei, die Flussrettungsgruppe der Regionalpolizei Brugg mit einem Boot, die Gewässerpolizei und Unfallgruppe der Kantonspolizei Aargau, Polizeitaucher der Kantonspolizei Zürich, eine Ambulanz, das Careteam des Kantons Aargau, die Feuerwehr Mühlau sowie ein Boot des Flusskraftwerks Bremgarten.