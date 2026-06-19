Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- In Oftringen AG brannte ein Wohnhausdach, Explosionen wurden gehört
- Dichte schwarze Rauchwolken waren weithin sichtbar
- Kantonspolizei bestätigt Einsatz, Ursache und Verletzte noch unbekannt
Daniel MacherRedaktor News
In Oftringen AG ist am Freitag ein Brand auf dem Dach eines offenbar als Wohnhaus genutzten Gebäudes ausgebrochen. Das zeigen Videos und Bilder von Leserreportern.
Die Medienstelle der Kantonspolizei Aargau hat den Brand und einen Einsatz auf Anfrage von Blick bestätigt. Wie es zu dem Brand kam und ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar.
Mehrere Leser berichten gegenüber Blick von lauten Explosionen, die vor Ort zu hören gewesen seien. Auf Aufnahmen sind zudem dichte schwarze Rauchwolken zu sehen, die weithin sichtbar über dem Brandort aufsteigen.
Videos zeigen weiter, wie zahlreiche Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens ausrücken und mit den Löscharbeiten beginnen.