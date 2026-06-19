Ein Feuer hat am Freitag das Dach eines Wohnhauses in Oftringen AG erfasst. Leser berichten von Explosionen, dichter Rauch stieg weit sichtbar auf. Die Polizei bestätigt den Einsatz, Verletzte sind noch unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Oftringen AG brannte ein Wohnhausdach, Explosionen wurden gehört

Dichte schwarze Rauchwolken waren weithin sichtbar

Kantonspolizei bestätigt Einsatz, Ursache und Verletzte noch unbekannt

Daniel Macher Redaktor News

In Oftringen AG ist am Freitag ein Brand auf dem Dach eines offenbar als Wohnhaus genutzten Gebäudes ausgebrochen. Das zeigen Videos und Bilder von Leserreportern.

Die Medienstelle der Kantonspolizei Aargau hat den Brand und einen Einsatz auf Anfrage von Blick bestätigt. Wie es zu dem Brand kam und ob Personen verletzt wurden, ist derzeit noch unklar.

Mehrere Leser berichten gegenüber Blick von lauten Explosionen, die vor Ort zu hören gewesen seien. Auf Aufnahmen sind zudem dichte schwarze Rauchwolken zu sehen, die weithin sichtbar über dem Brandort aufsteigen.

Videos zeigen weiter, wie zahlreiche Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens ausrücken und mit den Löscharbeiten beginnen.