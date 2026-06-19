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Polizei bittet um Hinweise
73-jähriger Mann aus Gränichen vermisst

Die Kantonspolizei Aargau sucht nach Wilfried Bolliger. Der 73-Jährige aus Gränichen verliess am 18. Juni 2026 sein Zuhause und kam nicht zu einem geplanten Treffen in Aarau.
Publiziert: vor 14 Minuten
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Die Kantonspolizei Aargau sucht nach Wilfried Bolliger.
Foto: Kapo Aargau

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Seit 18. Juni wird Wilfried Bolliger (73) aus Gränichen vermisst
  • Er wollte nach Aarau, trägt Wanderkleidung und schwarzen Rucksack
  • Polizei bittet um Hinweise: Notruf 117 oder Kantonspolizei Aargau kontaktieren
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Daniel MacherRedaktor News

Seit Donnerstagmorgen wird der 73-jährige Wilfried Bolliger aus Gränichen AG vermisst. Die Kantonspolizei Aargau sucht nach dem Senior und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wilfried Bolliger verliess am Donnerstag, 18. Juni 2026, seinen Wohnort in Gränichen zu Fuss. Er hätte sich später mit einer anderen Person am Bahnhof von Aarau treffen sollen, kam dort jedoch nie an.

Nach Angaben der Polizei könnte der Vermisste leicht verwirrt sein. Trotz verschiedener Abklärungen und Suchmassnahmen konnte sein Aufenthaltsort bislang nicht ermittelt werden.

Kennzeichen:

  • 73 Jahre alt
  • Trägt braun-beige kurze Hosen
  • Hellblaues T-Shirt
  • Graue Trekkingschuhe
  • Schwarzer Rucksack
  • Wanderstock

Die Polizei schliesst nicht aus, dass sich Wilfried Bolliger zu Fuss in der Region bewegt oder öffentliche Verkehrsmittel benutzt hat.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, umgehend den Polizeinotruf 117 zu verständigen. Die Kantonspolizei Aargau nimmt Hinweise jederzeit entgegen.

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