Die Kinderkrippe Schnäggliparadies in Oftringen AG hat Konkurs gemacht und ihren Betrieb eingestellt. Die Eltern wurden erst am Vorabend informiert – nun stehen viele vor der dringenden Suche nach einem neuen Betreuungsplatz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kinderkrippe Schnäggliparadies in Oftringen AG schliesst wegen Konkurs sofort

Eltern wurden erst am Vorabend informiert, Kinder ohne Verabschiedung

Regionale Kitas verzeichnen erhöhte Nachfrage, viele suchen sofortige Plätze

Daniel Macher Redaktor News

Für zahlreiche Familien in Oftringen AG kam die Nachricht völlig unerwartet: Die Kinderkrippe Schnäggliparadies hat ihren Betrieb eingestellt. Wie das «Zofinger Tagblatt» unter Berufung auf Tele M1 berichtet, ist die Einrichtung in Konkurs gegangen. Auf der Website heisst es knapp: «Unsere Kinderkrippe ist dauerhaft geschlossen.» Besonders bitter für die betroffenen Eltern: Über die Schliessung seien sie erst am Vorabend informiert worden.

Viele Kinder konnten sich weder von ihren Betreuungspersonen noch von ihren Freunden verabschieden, berichtet ein betroffener Vater gegenüber Tele M1. Entsprechend gross ist der Frust bei den Eltern: «Das hat uns schockiert», so der Vater. Sein Kind habe die Krippe über Jahre hinweg besucht. Nun sei von einem Tag auf den anderen Schluss.

Kinder traurig, Eltern verzweifelt

Auch andere Eltern zeigen sich enttäuscht und verunsichert. Sie fragen sich, wie es nun weitergeht – und ob sie bereits bezahlte Beträge oder hinterlegte Depots jemals zurückerhalten. Viele hätten der Krippe vertraut und stünden nun vor zahlreichen offenen Fragen.

Versuche, die Betreiberin der Einrichtung zu erreichen, blieben bislang erfolglos. Weder die betroffenen Familien noch Medienvertreter konnten eine Stellungnahme erhalten. Die Folgen der überraschenden Schliessung sind in der Region bereits spürbar. Andere Betreuungseinrichtungen erhalten seit Bekanntwerden der Insolvenz vermehrt Anfragen. Besonders gefragt seien kurzfristige Lösungen für Kinder, die nun ohne Betreuungsplatz dastehen.

Eine Leiterin einer benachbarten Kita berichtet gegenüber Tele M1, zahlreiche Eltern suchten dringend nach Alternativen – möglichst mit sofortigem Eintritt. Bereits am Morgen nach Bekanntwerden des Konkurses seien die ersten Anfragen eingegangen.