Nach Bluttat in Berikon erklärt Jugendkonflikt-Expertin, was in solchen Fällen schiefläuft

Das Tötungsdelikt von Berikon am Sonntag schockiert die Schweiz. Foto: MICHAEL BUHOLZER

Martin Meul Reporter News

Es ist früher Sonntagabend, als Luisa G.* (†15) und Annina B.* (14) in einem Waldstück in Berikon AG unterwegs sind. Was dann genau geschieht, ist unklar. Doch das Ende schockt die Schweiz. Luisa G. wird mit einem Messer schwer verletzt. Reanimationsversuche bleiben erfolglos – das Opfer stirbt noch am Tatort. Annina B. wird wenig später festgenommen. Sie gilt als mutmassliche Täterin. Nach Blick-Informationen sollen die beiden Jugendlichen ein enges Verhältnis zueinander gehabt haben – von einer Freundschaft ist die Rede. Ob ein Streit eskalierte oder andere Motive eine Rolle spielten, ist unklar.

Für Sefika Garibovic (65), Erziehungsexpertin, Konfliktmanagerin und Buch-Autorin («Konsequent Grenzen setzen: Vom Umgang mit schwierigen Jugendlichen»), ist das Geschehene nicht einfach nur ein tragischer Einzelfall. Sie sagt: «Auch die Täterin ist ein Opfer.»