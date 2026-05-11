In Baden AG fährt ein Bus ins Nirgendwo

Seit dem 30. April fährt ein Bus in Baden ohne wirkliches Fahrtziel, aber dafür mit einer sozialen Aufgabe. Das Projekt versucht den Menschen dabei zu helfen, aus dem Alltag auszubrechen und offen für das Unerwartete zu werden.

Was sich die Riklin-Brüder mit der «Buslinie Null» gedacht haben

Was sich die Riklin-Brüder mit der «Buslinie Null» gedacht haben

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein spezieller Bus in Baden fährt ohne festgelegtes Ziel

Fahrgäste teilen Gedanken statt Tickets, Schwarzfahrer sind ausdrücklich willkommen

Das Pilotprojekt Linie Null läuft bis 16. Mai 2026

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Bei ihrem neusten Projekt gilt das Motto «der Weg ist das Ziel»: Die St. Galler Konzeptkünstler Frank und Patrik Riklin (beide 52) spannten dafür mit den regionalen Verkehrsbetrieben Baden-Wettingen (RVBW) und dem Zukunftslabor zusammen.

Wie es in einer Medienmitteilung der RVBW heisst, hält seit vergangenem Donnerstag ein ganz besonderer Bus an der Haltestelle Bahnhof Ost in Baden AG. Wer in die «Linie Null» einsteigt, weiss nicht, wohin der Bus fährt. Stattdessen steht «der Mensch und das Ungeplante im Zentrum», sagen die Riklin-Brüder.

Bus als soziale Begegnungszone

So wird der Bus zu einem Ort für unübliche Begegnungen, überraschende Gespräche und neue Perspektiven. Er soll den Menschen dabei helfen, ihre Wahrnehmung zu schärfen und offen für Interaktionen zu werden. Damit möchten die Brüder dem Optimierungswahn und Druck der modernen Gesellschaft eine radikale Gegenidee entgegenbringen.

Auch der Stadtammann Markus Schneider findet an dem Projekt Gefallen. Laut ihm ist die Linie Null «eine Einladung zum Abenteuer, zum vermeintlichen Umweg und zur Stärkung sozialer Verbundenheit». Und weiter: «Eine offene Gesellschaft ist der Nährboden für eine zukunftsfähige Stadt.»

Schwarzfahrer sind willkommen

Wer selbst Lust auf eine Fahrt hat, hat laut Fahrplan noch bis zum 16. Mai die Möglichkeit dazu. Das dreiwöchige Pilotprojekt dient als Erfahrungssammler und wird bei positiver Resonanz möglicherweise auch auf andere Verkehrsbetriebe ausgeweitet. Auch Schwarzfahrer dürfen einsteigen. Statt Tickets werden stichprobenartig Gedanken der Fahrgäste zur «Linie Null» gesammelt.