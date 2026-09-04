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Leservideos zeigen brennendes Gebäude in Menziken AG
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Mit starker Rauchentwicklung:Leservideos zeigen brennendes Gebäude in Menziken AG

Hausbrand in Menziken AG
«Es riecht nach verbranntem Plastik»

Am Freitagnachmittag ist in Menziken AG ein Brand ausgebrochen. Mehrere Leserreporter haben das Feuer aufgenommen.
Publiziert: vor 31 Minuten
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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Ein Feuer wütet in einem Gebäude in Menziken AG.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Menziken AG brennt seit Freitagnachmittag ein dreiteiliges Gebäude
  • Alertswiss-App warnt vor starker Rauchentwicklung, Bevölkerung soll Fenster schliessen
  • Keine Verletzten
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Marian NadlerRedaktor News

Am Freitagnachmittag ist in Menziken AG ein Brand ausgebrochen. Das melden mehrere Leserreporter. Eine Rauchsäule war auf Aufnahmen über der Ortschaft zu sehen. Flammen loderten aus einem Gebäude. Die Feuerwehr begann am Ort des Geschehens mit den Löscharbeiten. Auch die Polizei war vor Ort.

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«Der Brand führt zu starker Rauchentwicklung», warnte gegen 16.45 Uhr die Alertswiss-App. Die Bevölkerung soll Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen sowie Klimaanlagen abschalten. Das betroffene Gebiet soll gemieden werden.

Beissender Rauch liegt in der Luft

«Der Rauch zieht in Richtung Dorf. Der Verkehrsdienst leitet den Verkehr an der Strasse in Richtung Burg und Menziken um», berichtete ein Augenzeuge. «Soweit ich sehen kann ist das Feuer unter Kontrolle. Der Rauch ist beissend in der Lunge. Es riecht nach verbranntem Plastik.»

Eine weitere Anwohnerin berichtete, dass Feuer wüte «sehr heftig». Gasflaschen seien explodiert.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage einen Brand. Ein dreiteiliges Gebäude brennt. «Stand jetzt ist niemand verletzt», ergänzt Mediensprecherin Aline Rey.

+++ Update folgt. +++

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