Sechs verletzte Personen

Eine Person wurde durch die Schüsse getötet. Schildknecht spricht inzwischen von sechs verletzten Personen. Am Montag habe eine sechste Person sich bei der Polizei gemeldet. Zunächst war von fünf Verletzten die Rede.

Insgesamt gingen laut Schildknecht rund 80 Notrufe bei der Polizei ein. Die Einsatzkräfte rückten in sogenannten Kontaktteams vor. Die sogenannte Gefahrenzone sei immer weiter eingegrenzt worden. Man habe sicherstellen müssen, dass die vorrückenden Einsatzkräfte nicht selbst zu Schaden kommen.

Man habe rasch eine Fahndung herausgegeben, bestätigt Schildknecht. Schlüsselpunkte, etwa Bahnhöfe, seien rasch gesichert worden.