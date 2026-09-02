Darum gehts
- Die Rave-Party in Aarau forderte ein Todesopfer und fünf Verletzte
- Über die Täterschaft und ihr Motiv ist bisher nur wenig bekannt
- Heute um 14 Uhr informiert Polizei in Schafisheim AG über Ermittlungsstand, Blick berichtet live
Sechs verletzte Personen
Eine Person wurde durch die Schüsse getötet. Schildknecht spricht inzwischen von sechs verletzten Personen. Am Montag habe eine sechste Person sich bei der Polizei gemeldet. Zunächst war von fünf Verletzten die Rede.
Insgesamt gingen laut Schildknecht rund 80 Notrufe bei der Polizei ein. Die Einsatzkräfte rückten in sogenannten Kontaktteams vor. Die sogenannte Gefahrenzone sei immer weiter eingegrenzt worden. Man habe sicherstellen müssen, dass die vorrückenden Einsatzkräfte nicht selbst zu Schaden kommen.
Man habe rasch eine Fahndung herausgegeben, bestätigt Schildknecht. Schlüsselpunkte, etwa Bahnhöfe, seien rasch gesichert worden.
Täter schoss 40 Mal
Jetzt spricht Gesamteinsatzleiter Hauptmann Matthias Schildknecht. Er spricht zunächst über den Tatablauf, so wie die Polizei ihn bis heute rekonstruieren konnte. «Der Täter fuhr nach jetzigem Kenntnisstand mit seinem Fahrzeug zur Schachenstrasse.» Von dort aus ging er zunächst zu Fuss weiter. Von dort aus schoss er mit einem Sturmgewehr 40 Mal in Richtung der Feiernden. «Danach ging er zurück in Richtung des Parkplatzes.» Dort kam es erneut zu einer Schussabgabe mit einer Pistole in Richtung eines wegfahrenden Fahrzeugs. Anschliessend begab er sich nach Aarau.
Leupold spricht von Amoktat
«Heute können wir sagen, dass dieser Anschlag dem Szenario Amok zuzuordnen ist. Wir können diese Aussage mit hoher Sicherheit so vornehmen», bestätigt Leupold.
«Jetzt heute können wir Ihnen mit sehr hoher Sicherheit sagen, dass die mit dieser Amoktat verbundenen Gefahren gebannt sind.» Es gebe nach wie vor Risiken. «Aber von diesem spezifischen Verbrechen geht kein Restrisiko aus.»
Die Medienkonferenz beginnt
Die Medienkonferenz hat begonnen. Zunächst spricht Polizeikommandant Oberst Michael Leupold. «Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit können wir Ihnen sagen, dass der Mann, den wir festgenommen haben, die Person ist, die auf die Besucher dieser Raveparty geschossen hat. Bei dem Festgenommen handelt es sich um einen 43-jährigen Schweizer ohne Migrationshintergrund. Er hat seinen Wohnsitz im Kanton Jura. Stand heute gibt es keine Hinweise auf keine weitere tatbeteiligte Personen.» Er spricht von einem Einzeltäter.
Gleich gehts los
In wenigen Minuten beginnt die Medienkonferenz der Kantonspolizei Aargau. Es sprechen Oberst Michael Leupold, Polizeikommandant, Hauptmann Matthias Schildknecht, Gesamteinsatzleiter der Sonderlage, sowie Christoph Rüedi, Leitender Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau.
Medienkonferenz ab 14 Uhr
Um 14 Uhr informiert die Kantonspolizei Aargau an einer Medienkonferenz über die neuesten Erkenntnisse zur Schiesserei im Aarauer Schachen in der Nacht auf Sonntag. Eine junge Frau starb, fünf Personen wurden verletzt. Am Montag gab die Polizei die Festnahme eines 43-jährigen Schweizers bekannt, der als dringend Tatverdächtig gilt. Was wird die Polizei nun bekanntgeben? Blick begleitet die Medienkonferenz live.
Was geschah in der Nacht auf Sonntag an der Raveparty in Aarau? Auch drei Tage nach der Tragödie ist über die Hintergründe der Tat nur wenig bekannt. Bei einer Schiesserei kam die 22-jährige Italienerin Maria S.* ums Leben, fünf weitere Personen wurden verletzt.
Seit der Festnahme eines 43-jährigen Schweizers knapp 24 Stunden nach dem Ereignis schweigen die Behörden. Bisher ist nur gesichert bekannt, dass die Polizei von einem Einzeltäter ausgeht.
Am heutigen Mittwoch ab 14 Uhr informieren Kantonspolizei und Strafverfolger in Schafisheim AG über den Stand der Ermittlungen. Dabei könnten die drängendsten Fragen zum Fall geklärt werden – und davon gibt es einige: Wie passen zwei Waffen und zwei Tatorte zu einem Täter? War es Terror, Amok oder eine «Abrechnung im Milieu»? Und was ist an italienischen Medienberichten über den Verdächtigen, seine Waffenerfahrung und eine angebliche Selbststellung dran?
Mit Blick bist du ab 14 Uhr live dabei.
* Name bekannt