In Birr im Kanton Aargau wurde eine 17-jährige Polin am Donnerstag Opfer eines sexuellen Übergriffs. Der Täter flüchtete nach heftiger Gegenwehr. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Birr wurde am Donnerstagabend eine Polin (17) sexuell angegriffen

Täter flüchtete nach Gegenwehr, Polizei sucht Mann mit Mofa

Hinweise an Kantonspolizei Aargau unter 056 200 11 11 erbeten

Marian Nadler Redaktor News

Am Donnerstagabend, kurz vor 21.30 Uhr, kommt es in Birr AG zur schockierenden Tat. Eine Polin (17) war zu Fuss auf dem Radweg zwischen der Birrfeldstrasse und der ABB-Unterführung unterwegs, als ihr ein Mofafahrer entgegenkam. Kurze Zeit später wurde sie von einer unbekannten männlichen Person von hinten angegriffen und zu Boden gedrückt. Der Unbekannte fasste der jungen Frau unvermittelt unter die Kleider. Sie setzte sich heftig zur Wehr und konnte den Angreifer dadurch in die Flucht schlagen. So beschreibt die Kantonspolizei Aargau die Situation in einer Medienmitteilung.

Nun wird ein Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, der zwischen 170 und 190 Zentimetern gross ist gesucht. Zum Tatzeitpunkt trug er einen schwarzen Pullover mit Kapuze. Zudem hat er kurze blonde Haare, keinen Bart und dürfte mit dem Mofa unterwegs gewesen sein.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur gesuchten Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Dezentralen Ermittlung in Baden telefonisch unter 056 200 11 11 oder per E-Mail ermittlungnord.kripo@kapo.ag.ch zu melden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.