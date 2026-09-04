Neue Datenträger belasten Patrick F. noch mehr

Eine Hausdurchsuchung beim Aargauer Ex-SVP-Grossrat Patrick F. bringt neue Beweise ans Licht. Die Behörden konnten weitere Datenträger sicherstellen, die den Beschuldigten noch weiter belasten. Eine neue Strafuntersuchung wurde eröffnet.

Mattia Jutzeler Redaktor News

Wendung im Fall rund um den Aargauer Ex-SVP-Grossrat Patrick F. (57). Mitte Juli wurde er wegen versuchten Mordes und schwerwiegender Sexualdelikte angeklagt. Dem Schweizer wird vorgeworfen, zwei erwachsene Frauen sowie eine 15-Jährige teilweise wiederholt in einen widerstandsunfähigen Zustand versetzt und in der Folge sexuell missbraucht zu haben. Der Mann befindet sich seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

Jetzt sind bei einer Hausdurchsuchung neue Datenträger aufgetaucht, die den 57-Jährigen wohl noch weiter belasten. Das teilt die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau am Freitag mit.

Die darauf vorhandenen Daten werden nun durch Spezialisten der Kantonspolizei Aargau ausgewertet. Gegenstand der Auswertung ist insbesondere, ob sich darauf Beweismittel für bislang nicht bekannte weitere Taten befinden. Eine erste Sichtung deute darauf hin, dass die Datenträger umfangreiche Datenbestände enthalten, die mit den bereits bekannten Straftaten in Verbindung stehen.

Neue Strafuntersuchung eröffnet

Demnach erhielten Polizei und Staatsanwaltschaft neue Hinweise auf mögliche Beweismittel in Räumlichkeiten, die nicht zum Wohnbereich des Angeklagten gehören und wozu bisher keine Anhaltspunkte vorlagen, dass diese vom Angeklagten entsprechend genutzt wurden. Daraufhin wurde die Durchsuchung angeordnet.

Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine neue Strafuntersuchung gegen den nun erneut Beschuldigten wegen möglicher weiterer, gleichgelagerter Delikte. Das heisst es in der Mitteilung weiter.