Tragödie in Wohlenschwil AG: Blerim S. (†37) prallt mit seinem Renault gegen einen Brückenpfeiler und stirbt. Der Familienvater hinterlässt Frau und drei Kinder. Die Unfallursache wird noch untersucht. Blick konnte mit Angehörigen von Blerim S. sprechen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Autofahrer Blerim S. (†37) kollidiert auf Birrfeldstrasse bei Wohlenschwil mit Brückenpfeiler

Familienvater hinterlässt Frau und drei Kinder, Trauer im Umfeld gross

Unfallstrecke gesperrt bis 22.30 Uhr, Ursache noch ungeklärt

Ralph Donghi Reporter News

Es ist ein schrecklicher Unfall, der sich am Sonntagabend auf der Birrfeldstrasse bei Wohlenschwil AG abgespielt hat. Ein Autofahrer kam kurz nach 18.30 Uhr mit seinem weissen Renault aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Brückenpfeiler. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Jetzt zeigen Recherchen von Blick: Beim Verstorbenen handelt es sich um Blerim S.* (†37). Der albanische Familienvater wohnte in der Region Wohlen AG, arbeitete bei einer grossen Uhrenfirma und war ein begeisterter Fussball-Fan. «Er war ein so lieber Typ. Er spielte auch in einem Fussballverein», sagt ein guter Freund an der Unfallstelle. Dort stehen am Montagnachmittag ein Blumenstock und ein Herz aus Stein, auf dem geschrieben steht: «Für immer im Herzen.»

«Jeder von uns hätte für ihn sein Leben gelassen»

Daheim bei Blerim S. treffen derweil immer mehr Trauernde ein. «Er hinterlässt eine Frau und drei Kinder», sagt eine gute Freundin der Familie zu Blick. «Es ist ganz tragisch, dass er nicht mehr da ist. Jeder von uns hätte für ihn sein Leben gelassen.»

Auch auf den Social-Media-Kanälen im Internet ist die Trauer um den 37-Jährigen riesig, vor allem bei der albanischen Community. «Blerim kannten viele Menschen», sagt die Freundin weiter. «Sein Vater war ein bekannter Mann, weil er sich für die Befreiung des Kosovo eingesetzt hat.»

Unfallursache noch unklar

Warum Blerim S. den Unfall hatte, weiss noch niemand der Angehörigen, nicht einmal die Kantonspolizei Aargau. «Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen», heisst es dort auf Nachfrage.

Sicher ist erst: Ersthelfer hatten den weissen Renault nach dem Unfall entdeckt und Alarm geschlagen – der Wagen kam von Birrhard her und war auf dem Heimweg. Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort. Doch Blerim S. verstarb noch auf der Unfallstelle.

Strasse stundenlang gesperrt

Spezialisten der Unfallgruppe der Kapo Aargau sicherten danach vor Ort die Spuren. Während der Unfallaufnahme blieb die Strecke während mehrerer Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Region Mellingen richtete eine entsprechende Umleitung ein. Die Strecke konnte kurz nach 22.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Zurück bleibt die unsagbare Trauer. «Ich kann gerade nichts dazu sagen, der Schmerz sitzt zu tief», sagt der Bruder von Blerim S. Er erlaubt Blick, ein von ihm zur Verfügung gestelltes Bild von seinem Bruder zu veröffentlichen. Die Freundin der Familie sagt, was alle Angehörigen fühlen: «Blerim war für uns alle ein Engel auf Erden.»

* Name bekannt