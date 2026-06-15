Renault knallt in Brückenpfeiler – Fahrer (†37) tot

Tödlicher Unfall in Wohlenschwil AG: Ein 37-jähriger Mann prallte am Sonntagabend mit seinem Renault gegen einen Brückenpfeiler. Rettungskräfte konnten nichts mehr tun. Die Unfallursache wird untersucht, die Strasse war stundenlang gesperrt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 37-jähriger Lenker stirbt bei Selbstunfall in Wohlenschwil AG am Sonntagabend

Auto kollidierte mit Brückenpfeiler, Ursache noch unklar

Strasse bis 22.30 Uhr gesperrt, Feuerwehr richtete Umleitung ein

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragischer Selbstunfall im Kanton Aargau. Ersthelfer meldeten der Kantonspolizei am Sonntag kurz nach 18.30 Uhr, dass es in Wohlenschwil AG ein Auto verunfallt war. Umgehend rückten die Rettungskräfte an die Unfallstelle aus. Für den 37-jährigen Fahrzeuglenker kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch auf der Unfallstelle, heisst es in einer Mitteilung.

Gemäss ersten Erkenntnissen war der weisse Renault von Birrhard in Richtung Wohlenschwil unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und mit einem Brückenpfeiler kollidierte. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Spezialisten der Unfallgruppe sicherten vor Ort die Spuren. Während der Unfallaufnahme blieb die Strecke während mehrerer Stunden gesperrt. Die Feuerwehr Region Mellingen richtete eine entsprechende Umleitung ein. Die Strecke konnte kurz nach 22.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.