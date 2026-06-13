Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Tödlicher Arbeitsunfall in Giswil OW auf A8-Tunnel-Baustelle am Freitag
- 29-jähriger Bauarbeiter durch Metallelement am Kopf getroffen und gestorben
- Bergung dauerte mehrere Stunden, Unfallursache wird noch ermittelt
Mattia JutzelerRedaktor News
Am Freitag kurz nach 16.15 Uhr kam es in Giswil OW, auf der Baustelle des A8-Tunnels Kaiserstuhl, zu einem schweren Arbeitsunfall. Beim Anheben eines Metallelements wurde ein 29-jähriger Bauarbeiter am Kopf getroffen und schwer verletzt.
Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Bergung des Metallelements sowie des involvierten Fahrzeugs erwies sich als aufwendig und dauerte mehrere Stunden.