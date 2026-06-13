Schwerer Unfall in Giswil: Ein 29-jähriger Bauarbeiter wurde am Freitag auf der Baustelle des A8-Tunnels Kaiserstuhl von einem Metallelement am Kopf getroffen und tödlich verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tödlicher Arbeitsunfall in Giswil OW auf A8-Tunnel-Baustelle am Freitag

29-jähriger Bauarbeiter durch Metallelement am Kopf getroffen und gestorben

Bergung dauerte mehrere Stunden, Unfallursache wird noch ermittelt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Freitag kurz nach 16.15 Uhr kam es in Giswil OW, auf der Baustelle des A8-Tunnels Kaiserstuhl, zu einem schweren Arbeitsunfall. Beim Anheben eines Metallelements wurde ein 29-jähriger Bauarbeiter am Kopf getroffen und schwer verletzt.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen verstarb der Mann noch am Unfallort, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Bergung des Metallelements sowie des involvierten Fahrzeugs erwies sich als aufwendig und dauerte mehrere Stunden.