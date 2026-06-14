Darum gehts
- Ein Rollerfahrer (†54) stirbt bei Frontalcrash in Herdern TG am Samstag
- Autofahrerin unverletzt, genaue Unfallursache noch ungeklärt laut Polizei
- Strasse mehrere Stunden gesperrt, Verkehr umgeleitet durch Feuerwehr
Eine Autofahrerin (53) war am Samstag kurz vor 19.15 Uhr auf der Frauenfelderstrasse in Richtung Herdern TG unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Rollerfahrer in die entgegengesetzte Richtung. Der Rollerfahrer geriet laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Thurgau in der Rechtskurve aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Bei der anschliessenden Frontalkollision der beiden Fahrzeuge wurde der Schweizer (†54) so schwer verletzt, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Autofahrerin blieb unverletzt.
Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache rückte der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau an. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der Strassenabschnitt für mehrere Stunden durch die Feuerwehr Thur-Seebach gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.