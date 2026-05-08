Drei Männer aus Rumänien wurden am Donnerstagabend in Brugg AG festgenommen, als sie auf einem Firmengelände mutmasslich Kupferkabel stehlen wollten. Ein Spürhund machte zwei Verdächtige in einem Gebüsch ausfindig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Drei Rumänen wurden in Brugg wegen versuchten Kupferdiebstahls festgenommen

Diensthund «Malouk» fand zwei Verdächtige im Gebüsch nahe der Gleise

Die mutmasslichen Täter gingen leer aus

Marian Nadler Redaktor News

Am späten Donnerstagabend, kurz nach 23 Uhr, wurden der Kantonspolizei Aargau verdächtige Beobachtungen auf einem Firmengelände an der Unterwerkstrasse in Brugg gemeldet. Drei dunkel gekleidete Personen schlichen um Kabelbobinen herum, auf denen Kupferkabel aufgewickelt waren.

Mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Brugg, der Stadtpolizei Baden sowie der Kantonspolizei Aargau fahndeten daraufhin nach den Verdächtigen. Eine Person flüchtete in Richtung Kreisverkehrsplatz an der Unterwerkstrasse. Dort konnte sie durch die Regionalpolizei Brugg angehalten werden.

Drei Rumänen festgenommen

Nebst zahlreichen Patrouillen war auch eine Hundeführerin der Kantonspolizei Aargau rasch vor Ort. Diensthund «Malouk» nahm die Fährte auf. Mit Erfolg, wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung festhält: In Gleisnähe unterhalb der Habsburgstrasse stellte er zwei weitere Tatverdächtige. Diese hielten sich an einem Bord liegend in einem Gebüsch versteckt.

Bei den Angehaltenen handelt es sich um drei rumänische Staatsangehörige im Alter von 40, 44 und 46 Jahren. Die mutmasslichen Kupferdiebe gingen leer aus.

Die Kantonspolizei Aargau nahm alle drei unter dringendem Tatverdacht vorläufig fest. Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft läuft eine Untersuchung.