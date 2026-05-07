Ein bewaffneter Mann überfiel am Donnerstagnachmittag das Coop-Geschäft im Perry Center Oftringen AG. Er bedrohte Mitarbeitende, forderte Geld und flüchtete zu Fuss. Die Polizei fahndet nach dem schwarz gekleideten, maskierten Täter mit weissen Turnschuhen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bewaffneter Überfall im Perry Center, Oftringen AG, am Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr

Täter: 1,90 m gross, schwarz gekleidet, weisse Turnschuhe, maskiert

Grossfahndung der Polizei, Einkaufscenter bleibt ausser Absperrbereich geöffnet

Daniel Macher Redaktor News

Im Perry Center in Oftringen AG ist es am Donnerstagnachmittag zu einem bewaffneten Überfall gekommen. Die Meldung ging laut der Kantonspolizei Aargau gegen 14.30 Uhr ein.

Gemäss ersten Erkenntnissen stürmte ein bewaffneter Mann zum Coop-Verkaufsgeschäft im Einkaufscenter. Dort bedrohte er Mitarbeitende und forderte Geld. Anschliessend flüchtete der Täter zu Fuss. Verletzt wurde niemand.

Leserreporterin Vjollca S*. schildert die Situation vor Ort als äusserst belastend. «Die Coop-Mitarbeitenden draussen vor der Filiale waren extrem aufgewühlt und weinten. Die ganze Situation war wirklich erschreckend», sagt S. zu Blick.

«Es war wirklich kein schöner Anblick»

Es fühlte sich surreal an. «Es gab auch viele Personen, die zuerst gar nicht wussten, was überhaupt passiert war. Sie sahen nur die panischen und weinenden Menschen und verstanden die Situation nicht. Genau das machte die ganze Atmosphäre noch erschreckender. Es war wirklich kein schöner Anblick.»

Auch der Polizeieinsatz habe viele Anwesende stark beeindruckt: «Auch der grosse Polizeieinsatz war beängstigend. Die Polizei war voll ausgerüstet vor Ort, und so etwas sieht man im Alltag normalerweise nicht. Das hat die ganze Situation nochmals deutlich bedrückender gemacht.»

Täter war maskiert

Die Kantonspolizei Aargau hat eine gross angelegte Fahndung eingeleitet. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich gemäss Mediensprecher Dominic Zimmerli um einen Mann von rund 1,90 Metern Körpergrösse. Er war schwarz gekleidet, maskiert und trug auffällig weisse Turnschuhe.

Der Bereich rund um das Perry Center wurde abgesperrt. Die Spurensicherung ist derzeit vor Ort. Das übrige Einkaufscenter bleibt jedoch normal geöffnet.

Weitere Angaben zum Tathergang oder zu einer möglichen Beute machte die Polizei bislang nicht.

* Name bekannt