Ein Feuerwehrfahrzeug krachte am Samstagmorgen auf der Surbtalstrasse in Ehrendingen AG ins Heck eines abrupt bremsenden Mazdas. Eine Ambulanz brachte eine Frau anschliessend ins Spital.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fahrerin (70) bremst abrupt auf Surbtalstrasse in Ehrendingen AG, Feuerwehrfahrzeug prallt ins Heck

Ungewohntes Automatikgetriebe führte zum Bremsfehler, Totalschaden am Mazda

Strecke zeitweise gesperrt, Verkehr wich auf Radweg aus

Marian Nadler Redaktor News

Es passierte am Samstagmorgen um 9.20 Uhr auf der Surbtalstrasse in Ehrendingen AG: Vom Kreisverkehr Tiefenwaage her fuhr die Fahrerin eines Mazda in Richtung Lengnau. «Scheinbar grundlos bremste der Wagen auf dieser übersichtlichen Ausserortsstrecke brüsk ab», schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung. Für das nachfolgende Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr kam das zu plötzlich. Es prallte heftig ins Heck des Mazda.

Eine Ambulanz brachte die Mazdafahrerin (70) ins Spital. Sie hatte Glück, wurde nicht schwer verletzt. Am Mazda entstand Totalschaden, und auch das Feuerwehrfahrzeug wurde beschädigt.

Autos müssen auf Radweg ausweichen

Die Frau war mit einem Ersatzwagen ihrer Autogarage unterwegs gewesen. Anders als ihr handgeschaltetes Auto war der Mazda mit einem Automatikgetriebe ausgestattet. Ungewohnt für die Unfallverursacherin.

Beim Versuch, zu kuppeln, hatte sie versehentlich das Bremspedal durchgetreten. Die Kantonspolizei verzeigte die Automobilistin an die Staatsanwaltschaft.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Strecke bis etwa elf Uhr gesperrt. Der Verkehr konnte die Unfallstelle auf dem angrenzenden Radweg passieren.