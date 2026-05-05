In einem Schulzimmer in Zufikon brach ausserhalb des Unterrichts ein Brand aus. Eine Person zeigte Anzeichen einer Rauchvergiftung. Der Sachschaden ist beträchtlich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Schulhaus Zufikon AG am Montag um 17.30 Uhr entdeckt

Eine Lehrperson mit Atembeschwerden von Ambulanz betreut

Brandursache: Vermutlich Ladestation für Notebooks, Schaden noch unklar

Janine Enderli Redaktorin News

Betroffen war das Schulhaus in Zufikon AG. Der Unterricht war vorüber, als Augenzeugen, am Montag kurz nach 17.30 Uhr bemerkten, dass in einem der Schulzimmer ein Brand ausgebrochen war. Die Feuerwehr brachte diesen rasch unter Kontrolle und konnte die Flammen löschen, bevor sich diese weiter ausbreiten konnten.

Im Schulhaus hatten sich zum Zeitpunkt des Brandalarms nur noch Lehrpersonen befunden, welche das Gebäude inzwischen verlassen hatten. Eine von ihnen klagte über Atembeschwerden und wurde durch eine Ambulanz betreut.

Führten Notebook-Kabel zum Brand?

Der Brand zog das betroffene Schulzimmer derart in Mitleidenschaft, dass darin vorläufig kein Unterricht mehr möglich ist. Der Schaden lässt sich noch nicht beziffern.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Brandherd im Bereich einer Ladestation für Notebooks. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen nach den genauen Umständen aufgenommen.