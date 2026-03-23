Sicherheitstür eine Minute vor Brandausbruch verriegelt

Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk

Eine verriegelte Tür, nur Sekunden vor der Katastrophe. Zum Inferno im Constellation kommen immer mehr Details ans Licht. Laut «24 heures» wurde eine Sicherheitstür nur eine Minute vor Ausbruch des Brandes abgeschlossen.

Jessica und Jacques Moretti behaupteten stets, die Tür habe als Servicetür für Personal gedient und sei immer offen gewesen. Sie hätten ihr Team eindeutig angewiesen, die Tür offenzuhalten. Doch die Ermittlungen werfen Zweifel auf: Warum wurde die Tür in der entscheidenden Minute verschlossen?

Polizeiberichte und Kamerabilder zeigen laut «24 heures» eine brisante Szene. Um 1.26 Uhr, kurz vor dem Ausbruch des Feuers, öffnet ein Kellner die Tür für den Freund einer Kellnerin. Dieser greift ausserhalb des Kamerabereichs nach oben – in Richtung des Metallriegels auf 2,02 Metern Höhe – und senkt seinen Arm wieder. Sekunden später bricht der Brand im Untergeschoss aus. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und erinnert sich nicht, ob er den Riegel tatsächlich verriegelt hat. Der Anwalt des Kellners betont gegenüber «24 heures», dass jede Schliessanweisung von den Morettis selbst gekommen sein müsse: «Wenn es eine Anweisung gab, war sie von den Morettis.»

Eine weitere Frage: War die Tür eine Notausgangstür? Ein Dokument des kantonalen Feueramts von 2015 bezeichnete sie als solche. Doch der Verteidiger der Morettis, Nicola Meier, insistiert: «Die Tür war weder mit Panikgriff noch Notausgangsschildern ausgestattet. Sie führt auf eine Einkaufspassage und nicht ins Freie. Es ist schlichtweg undenkbar und verstösst gegen die Brandschutznormen, sie als Notausgang nutzen zu wollen.»

Fakt ist: Innerhalb von 92 Sekunden verwandelte sich das Constellation in ein Inferno. In diesem Protokoll meiner Kollegin Sandra Marschner kannst du nachverfolgen, was sich in den entscheidenden Sekunden zugetragen hat.