Darum gehts
- Die verheerende Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation forderte 41 Todesopfer
- Gegen das Barbetreiberpaar Jacques und Jessica Moretti wird ermittelt
- Das Feuer wurde durch Sprühkerzen an Champagnerflaschen ausgelöst
Sicherheitstür eine Minute vor Brandausbruch verriegelt
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Eine verriegelte Tür, nur Sekunden vor der Katastrophe. Zum Inferno im Constellation kommen immer mehr Details ans Licht. Laut «24 heures» wurde eine Sicherheitstür nur eine Minute vor Ausbruch des Brandes abgeschlossen.
Jessica und Jacques Moretti behaupteten stets, die Tür habe als Servicetür für Personal gedient und sei immer offen gewesen. Sie hätten ihr Team eindeutig angewiesen, die Tür offenzuhalten. Doch die Ermittlungen werfen Zweifel auf: Warum wurde die Tür in der entscheidenden Minute verschlossen?
Polizeiberichte und Kamerabilder zeigen laut «24 heures» eine brisante Szene. Um 1.26 Uhr, kurz vor dem Ausbruch des Feuers, öffnet ein Kellner die Tür für den Freund einer Kellnerin. Dieser greift ausserhalb des Kamerabereichs nach oben – in Richtung des Metallriegels auf 2,02 Metern Höhe – und senkt seinen Arm wieder. Sekunden später bricht der Brand im Untergeschoss aus. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und erinnert sich nicht, ob er den Riegel tatsächlich verriegelt hat. Der Anwalt des Kellners betont gegenüber «24 heures», dass jede Schliessanweisung von den Morettis selbst gekommen sein müsse: «Wenn es eine Anweisung gab, war sie von den Morettis.»
Eine weitere Frage: War die Tür eine Notausgangstür? Ein Dokument des kantonalen Feueramts von 2015 bezeichnete sie als solche. Doch der Verteidiger der Morettis, Nicola Meier, insistiert: «Die Tür war weder mit Panikgriff noch Notausgangsschildern ausgestattet. Sie führt auf eine Einkaufspassage und nicht ins Freie. Es ist schlichtweg undenkbar und verstösst gegen die Brandschutznormen, sie als Notausgang nutzen zu wollen.»
Fakt ist: Innerhalb von 92 Sekunden verwandelte sich das Constellation in ein Inferno. In diesem Protokoll meiner Kollegin Sandra Marschner kannst du nachverfolgen, was sich in den entscheidenden Sekunden zugetragen hat.
«Es ist barbarisch, Geld über Leben zu stellen»
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Fast drei Monate nach der tödlichen Brandkatastrophe in Crans-Montana sind die Überlebenden immer noch traumatisiert. Der lange Genesungsweg hinterlässt Spuren und die Betroffenen haben immer wieder mit Rückschlägen zu kämpfen.
In der Sendung «Sept à Huit» vom französischen Sender TF1 erzählen Brandopfer Coline und Hugo über das Erlebte. Ihre Leben haben sich in der Silvesternacht schlagartig verändert.
Die 22-jährige Coline erlitt schwere Verbrennungen an Gesicht, Rücken und Händen. 30 Prozent ihrer Körperoberfläche wurden verletzt. «Mein Rücken und meine Arme schmerzen furchtbar, weil die Haut nicht richtig verheilt ist und die Transplantate spannen», erklärt sie. Coline lag lange im Koma, die Ärzte wussten zunächst nicht, ob sie es schaffen würde.
Auch Hugo befindet sich noch auf dem Weg zurück ins Leben. Der 19-Jährige erlitt schwere Verbrennungen an den Armen. Bis heute muss er Bandagen tragen. Einfache Tätigkeiten, wie etwa das Öffnen eines Konfi-Glases, fallen ihm schwer. Die linke Hand hat er beinahe verloren. «Als ich hier ankam, konnte ich keinen meiner Finger beugen, sie waren alle um 90 Grad angewinkelt, und weiter ging es einfach nicht.»
Der 19-Jährige spricht vor allem auch über die psychischen Folgen, die die Tragödie von Crans-Montana für ihn hat. «Psychisch weiss ich, dass es lange dauern wird. Ich habe Dinge erlebt, die dazu führen, dass ich mir sage, dass das Leben wirklich nur an einem seidenen Faden hängt.»
Die beiden jungen Menschen äussern auch Zorn gegenüber dem Betreiberpaar Moretti. «Es ist barbarisch, Geld über Leben, Realität, Menschen, Kinder zu stellen. Man kann dann nicht sagen: ‹Dein Kind ist tot, es tut mir leid, verzeih mir.› Das ist unmöglich», betont der 19-jährige Fussballer. «Ich wünschte, sie könnten den Schmerz verstehen, den alle empfunden haben, aber das werden sie nie.»
Finanzielle Verstrickungen der Morettis im Fokus der Ermittlungen
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Die Brandkatastrophe von Crans-Montana rückt die finanziellen Verhältnisse des Ehepaars Jacques und Jessica Moretti in den Fokus der Ermittlungen. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, prüft die Bundespolizei (Fedpol) einen möglichen Geldwäschereiverdacht, nachdem Banken eine Verdachtsmeldung eingereicht haben. Auch französische Behörden ermitteln.
Die Anwälte der Morettis versuchten, ein mögliches Geldwäschereiverfahren von der Branduntersuchung zu trennen, um den Opfern den Zugang zu Finanzakten zu verwehren. Dagegen wehren sich diese entschieden, wie eine Eingabe ans Gericht zeigt, die der «SonntagsZeitung» vorliegt. Sie argumentieren, finanzielle Interessen könnten Sicherheitsmängel begünstigt haben. Ein Teil des Vermögens wurde vorsorglich beschlagnahmt.
Die Morettis betreiben im Wallis drei Gastronomiebetriebe über vier Firmen. Immobilien liegen in Le Constellation, drei weitere Firmen betreiben zwei Restaurants und die Unglücksbar. Jacques Moretti überwachte Renovationen, Jessica die Finanzen. Sie war offiziell nur bei Le Constellation und Senso angestellt und erhielt 2024 sehr hohe Löhne: netto 128’000 Franken bei Constellation und 124’000 Franken bei Senso.
Fedpol-Analysen zeigen zudem, dass die Betriebe über Jahre erhebliche Zahlungen von Versicherungen und staatlichen Stellen erhielten: Le Constellation bekam zwischen 2015 und 2025 über 1,3 Millionen Franken. Die Morettis wollten sich nicht zu den Vorwürfen äussern.
Jaques Moretti widerspricht zu Gästezahlen in seiner Bar
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Die Vorwürfe auf Jacques Moretti lasten schwer – doch nun wehrt sich der Betreiber der Bar Le Constellation. Konkret geht es um die jüngste Berichterstattung zu den zugelassenen Gästezahlen in seinem Lokal. «Nichts davon stimmt, keine einzige Zahl ist richtig», sagt er gegenüber «20 Minuten». Die Angaben müssten korrigiert werden.
Auslöser der Diskussion ist ein Bericht der «NZZ». Demnach sollen sich in der Brandnacht 132 Gäste im Untergeschoss und 32 im Erdgeschoss aufgehalten haben. Gleichzeitig sei das Lokal angeblich nur für 100 Personen unten und 50 oben zugelassen gewesen. Ein Brandschutzexperte erklärte zudem, bei nur einem Ausgang hätte der Betrieb «selbst bei 50 Gästen» untersagt werden müssen. Moretti widerspricht diesen Darstellungen deutlich: «Alles falsch.»
Tatsächlich gibt es Unklarheiten bei den offiziellen Zahlen. Laut Gerichtsunterlagen liegt der Staatsanwaltschaft ein Sicherheitsbericht der Gemeinde aus dem Juni 2019 vor. Dieses Dokument befindet sich zwar nicht direkt in den Strafakten, wird von Ermittlern und einem befragten Brandschutzkontrolleur jedoch mehrfach erwähnt.
Demnach sollen im Erdgeschoss 100 Gäste zugelassen gewesen sein. Für das Untergeschoss sind ebenfalls 100 Gäste vorgesehen – zusätzlich 50 Personen im Fumoir, das sich ebenfalls dort befindet.
Unklar bleibt jedoch, ob diese 50 Plätze im Fumoir in den 100 Gästen des Untergeschosses enthalten sind oder ob sie zusätzlich zählen. Während der Brandschutzkontrolleur von einer Einrechnung ausgeht, ging Moretti bei seiner Befragung vom Gegenteil aus. Er erklärte, im Untergeschoss seien maximal 150 Gäste erlaubt gewesen – insgesamt also 250 im ganzen Lokal.
Damit bleibt offen, ob die zulässige Höchstzahl bei 200 oder 250 Gästen lag. Klar ist für Moretti jedoch: Die in den vergangenen Tagen verbreiteten Zahlen seien irreführend gewesen. «Ich will das einfach richtigstellen.»
16-Jähriger aus Italien ist wieder zu Hause
Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk
Das Leben aller, die bei der Feuer-Katastrophe verletzt wurden und das derer Angehörigen, hat sich in der Silvesternacht für immer verändert. Bei einigen heilen die Wunden schneller, als bei anderen. Vergessen werden sie das Geschehene aber wohl nie.
Einer, der seit dem 1. Januar in Spitälern behandelt wurde, ist der 16-jährige Manfredi Marcucci aus Rom. Nach Monaten im Spital konnte der Jugendliche nun endlich wieder nach Hause und in seinem eigenen Bett schlafen.
Wie der «Corriere» schreibt, blieb seine Zimmertür in der ersten Nacht offen. Erinnerungen und Fragen quälen den Teenager. «Wer hat mir das Leben gerettet?», habe er seinen Vater gefragt. «Neben vielen anderen Dr. Umberto Casella», antwortete dieser. Casella ist der Leiter der Intensivstation des Mailänder Spitals.
Zu Hause in Rom habe er auch schon Besuch von zwei seiner Freunde erhalten. Zur Schule kann er aktuell noch nicht. Es ist immer noch Grippesaison und durch seine Verletzungen müsse jedes Ansteckungsrisiko minimiert werden.
Er könne sich aber schon wieder seinem Hobby, dem Zeichnen, widmen und freue sich auf Ausflüge zum Sushi- und Carbonara-Essen in der Innenstadt von Rom. Wer ihn dabei nicht begleiten kann, ist sein Freund Riccardo Minghetti (†16). Er ist eines der fünf Opfer aus Italien, die in Crans-Montana starben.
Auswertung zeigt – zu viele Menschen in Inferno-Bar
Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk
Also doch. Wie die neusten Ermittlungen ergeben haben, haben sich mehr Menschen als eigentlich zugelassen wären, in der Bar Le Constellation in Crans-Montana, befunden.
Anhand der Aufnahmen der Überwachungskameras im Innern der Bar, konnte die Walliser Kantonspolizei nun zählen, wie viele Menschen sich wo aufhielten. Im Untergeschoss der Bar befanden sich bei Ausbruch des Feuers 132 Personen, schreibt die «NZZ» in Bezug auf die Ermittlungsakten.
Gemäss der nationalen Brandschutz-Richtlinien hätten sich lediglich 100 Personen dort aufhalten dürfen. Insgesamt zählte die Polizei 164 Personen – nur etwas mehr als die gesamte Zahl der Opfer, die sich auf 156 beläuft. Darunter sind 41 Todesopfer und 115 wurden verletzt.
Mit dieser neuen Erkenntnis ist auch bestätigt, dass es definitiv zu wenig Fluchtwege gab. Auf diese Anzahl Personen hätten es drei Ausgänge mit einer Breite von 90 Zentimeter sein müssen. Bei zwei Ausgängen hätte deren Breite 1 Meter und 20 Zentimeter betragen müssen. Fakt ist: Es gab für die Menschen im Untergeschoss nur einen Ausgang und dieser wurde für die Opfer zum tödlichen Nadelöhr. Die meisten Todesopfer wurden dort gefunden.
Wie viele Personen in der gesamten Bar, also im Erdgeschoss und im Untergeschoss mit dem Fumoir, zugelassen waren, ist ebenfalls schwammig. In der Betriebsbewilligung sei die Gästeanzahl nämlich nicht erwähnt und auch andere Zahlen aus den Akten widersprechen sich.
Was somit aber als klar ist, ist, dass die Opfer keine Chance hatten. Zu wenig Fluchtwege, eine zu wenig breite Treppe, eine Tür, die nur nach innen aufgeht und viel zu viele Personen.
Bereits kurz nach der Katastrophe im Le Constellation in der Silvesternacht wurde darüber spekuliert, wie viele Menschen sich insgesamt in der Bar aufgehalten haben. Die Diskussionen drehten sich aber bald hauptsächlich um den Schaumstoff an der Decke, die Wunderkerzen in den Champagnerflaschen und die versperrten Fluchtwege. Meine Kollegin Sandra Marschner hat die verschiedenen Szenarien, die ein Brandschutzexperte rekonstruiert hat, festgehalten.
«Zu keinem Zeitpunkt kommuniziert, dass Aufnahmen fehlen»
Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk
Die Bilder sind wichtig, aber schwer zu ertragen: Überwachungskameras haben die Katastrophe von Crans-Montana dokumentiert. Jacques Moretti hatte ursprünglich angegeben, dass alle elf Kameras um 1.23 Uhr – drei Minuten vor Ausbruch des Feuers – wegen eines «Netzwerkfehlers» ausgefallen seien. Angeblich habe sich das System aufgehängt.
Doch die Aufnahmen konnten wiederhergestellt werden. «Die Polizei hat alle Videos von drinnen und draussen», sagt Christian Pidoux, Vater des 17-jährigen Trystan, der bei dem Brand ums Leben kam, zu «20 Minuten».
Seit dieser Woche dürfen Angehörige die Aufnahmen auf Antrag einsehen. «Die Mutter von Trystan will es sich ansehen, aber ich selber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich würde das nicht aushalten», erklärt Pidoux. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen den Barbetreiber: «Die Staatsanwaltschaft musste die Aufnahmen wiederherstellen, denn Jacques Moretti hatte sie gelöscht.» Staatsanwältin Beatrice Pilloud wollte sich zu den Vorwürfen nicht äussern. Auf die Frage, ob die Videos tatsächlich wiederhergestellt wurden, sagte sie lediglich: «Die Staatsanwaltschaft hat zu keinem Zeitpunkt kommuniziert, dass die Aufnahmen fehlen oder ausgefallen sind.»
Videoaufnahmen enthüllen weitere tragische Details
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Zwei Minuten, nachdem im Le Constellation das Feuer ausgebrochen war und die Bar in Crans-Montana zur Todesfalle wurde, reissen die Videoaufnahmen aus dem Inneren ab. Das vorhandene Material wird von den Ermittlern akribisch ausgewertet – und offenbart immer neue Details.
Wie «24 heures» unter Berufung auf die Aufnahmen berichtet, zögerten einige Gäste im Keller, als sie den Brand bemerkten – und liefen zunächst in einen «geheimen Barbereich», um ihre Jacken zu holen. Dieser improvisierte Garderobenraum befand sich jedoch am entgegengesetzten Ende des Fluchtwegs, wie die Zeitung schreibt.
Diese Entscheidung kostete die Opfer wohl wertvolle Sekunden, wie aus zwei Berichten der Kantonspolizei Wallis hervorgeht, die «24 heures» vorliegen.
«Gäste rennen den Flur entlang in Richtung der sogenannten Flüsterkneipe, wo sich zahlreiche Jacken befinden», heisst es in einem Bericht vom 2. März. Um 1:27:34 Uhr holten Kunden «sichtlich in Eile ihre Jacken ab, bevor sie wieder in den Flur gingen». Schliesslich seien die Menschen, die Sicht getrübt vom Rauch, in unterschiedliche Richtungen gerannt.
Doch nicht nur das: Die Videoaufnahmen zeigen auch, dass die Gäste dabei zweimal an einem Notausgang vorbei liefen, der durch einen Barhocker blockiert war. Niemand konnte diese Fluchtmöglichkeit also nutzen.
Laut der Überlebenden Sofia (16), die bei dem Brand schwere Verbrennungen erlitt, hinderte sie und ihre Freunde der Barhocker daran, die Tür zu öffnen. «Wir haben sofort versucht, den nächstgelegenen Ausgang zu erreichen, aber er war durch einen Stuhl blockiert», erklärte sie bei einer Befragung.
Die Polizei geht davon aus, dass die Gäste die Geschwindigkeit des Feuers unterschätzten. Meine Kollegin Sandra Marschner hat in diesem Protokoll zusammengefasst, wie die Bar innerhalb von 92 Sekunden zur Todesfalle wurde. Die genaue Abfolge der Ereignisse liest du hier.
Crans-Montana nicht am Strafverfahren zur Brandkatastrophe beteiligt
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Die Gemeinde Crans-Montana wird nicht in das Verfahren rund um den Brand in der Bar Le Constellation eingebunden. Das Kantonsgericht Wallis bestätigte am Dienstag die Ablehnung der Walliser Staatsanwaltschaft und wies die Berufung der Gemeinde zurück.
Der Anwalt der Gemeinde teilte auf Anfrage von RTS mit, dass Crans-Montana gegen diese Entscheidung keine weitere Berufung einlegen werde.
Zur Erinnerung: Fünf aktuelle oder ehemalige Amtsträger und Mitarbeitende der Gemeinde sind im Rahmen des Strafverfahrens angeklagt. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Unter den Angeklagten befindet sich auch der Präsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, der am 5. März nach der Tragödie angeklagt wurde, bei der 41 Menschen starben und 115 verletzt wurden.
«Ich war überzeugt, dass ich sterbe»
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Sie überlebte die Brandkatastrophe von Crans-Montana nur knapp und leidet bis heute unter schweren Verletzungen. Eleonora P. (29) aus Cattolica (I) erlitt nach dem Inferno im Le Constellation schwere Verbrennungen an den Händen.
Gegenüber dem Sender TG1 erzählt sie, mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert ist. «Ich kann meine Finger nicht beugen, weil die Narben ziehen», erklärt sie.
Die Temperaturen, die in der Inferno-Bar geherrscht haben, hätten ihre Haut «buchstäblich aufgelöst». «Von da an war es der Instinkt: Entweder du lebst oder du stirbst», beschreibt die junge Frau. «Ich war überzeugt davon, dass ich sterbe.», so P. Angst habe sie keine empfunden. «Ich war irgendwie so fest davon überzeugt, dass dies mein Schicksal war, dass ich ganz ruhig war.»
Als sie es aus dem Lokal geschafft hatte, musste sie sich erst einmal sammeln. «Ich werde das Bild nie vergessen, als mich die Flammen überwältigten.»
Die Journalistin fragt P. schliesslich, ob sie gegenüber dem Betreiberpaar Jacques und Jessica Moretti Wut empfinde und was sie ihnen sagen würde. «Ich würde gerne über die Oberflächlichkeit sprechen, mit der sie die Struktur ihres Lokals geführt haben, was die Menschen, die es besuchten, solange Zeit in Gefahr gebracht hat. Es ist sinnlos, Wut zu empfinden, denn Wut tut einem Körper, der heilen muss, nicht gut. Ich versuche, gelassen zu sein und an meine Zukunft zu denken, und überlasse es denen, die sich um die Ermittlungen kümmern müssen, für Gerechtigkeit zu sorgen.»
Auch Brandopfer Roze erholt sich von ihren Verletzungen. Blick hat mit der 18-Jährigen in diesem Artikel über ihre Erfahrungen gesprochen.