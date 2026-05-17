Darum gehts
- Die verheerende Brandkatastrophe in der Bar Le Constellation forderte 41 Todesopfer
- Gegen das Barbetreiberpaar Jacques und Jessica Moretti wird ermittelt
- Das Feuer wurde durch Sprühkerzen an Champagnerflaschen ausgelöst
Jacques Moretti rasselte durch Gastroprüfung
Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk
Wer einen Gastronomiebetrieb unterhalten will, muss beweisen, dass er oder sie dazu auch in der Lage ist. Das Wirtepatent muss her. Dazu besucht man Kurse, es wird gelernt und das daraus gewonnene Wissen anschliessend geprüft.
Zum Beispiel muss man sich Grundwissen über das Schweizer Rechtssystem aneignen, wissen, wie man Checklisten, Arbeitspläne und Arbeitstechniken anwendet und ein weiterer Teil der Ausbildung ist die Prävention.
Hierzu zählt der Gesundheitsschutz und das Erkennen von Gefährdungen. In der Beschreibung zu den Zielen steht: «Sie können Massnahmen zur Brandverhütung nennen und das richtige Verhalten im Brandfall beschreiben.»
Auch Jacques Moretti (49) legte diese Prüfung für das kantonale Fähigkeitszeugnis ab – und fiel durch. Und zwar, wie die «Sonntagszeitung» schreibt, ausgerechnet im Modul 1, welches das «Gastgewerberecht, Hygiene- und Sicherheitsvorschriften» umfasst.
Das Modul in dem es um das Bundesgesetz über Alkohol, die Brandverhütung und um Prävention geht. Bestanden hatte Moretti die Prüfung dann in einem zweiten Anlauf und erhielt im November 2011, ein halbes Jahr nach seiner ersten Schlappe, sein Wirtepatent.
Wie oft eine nicht bestandene Prüfung wiederholt werden darf, unterscheidet sich, wie könnte es anders sein, je nach Kanton. Eine kurze Recherche zeigt aber, dass die Wirteprüfung in der Regel zweimal wiederholt werden darf.
Die Erfolgsquote derer, die die Wirtepatent-Prüfung im Wallis im ersten Anlauf bestehen, liegt bei 80 Prozent.
Ausbildungen und nicht bestandene Prüfungen waren bei den Ermittlungen und der Berichterstattung rund um das Drama in der Inferno-Bar schon mehrfach Thema. So räumte der Sicherheitsverantwortliche von Crans-Montana gegenüber Anwälten ein, dass er die Prüfung zum Erwerb des eidgenössischen Fachausweises als Brandschutzfachmann nicht bestanden habe.
Die Prüfung wird nach einer zweiwöchigen Schulung absolviert. Hierbei liege die Erfolgsquote lediglich bei 15 Prozent, heisst es aus Fachkreisen.
Morettis wollten weiter wirten – Staatsanwaltschaft grätscht dazwischen
Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk
«Wie dreist kann man eigentlich sein?», fragt man sich, wenn man sich die Berichterstattung des italienischen Senders Rai 1 anschaut. In der Sendung «Porta Porta» wurde Ende April berichtet, dass das Ehepaar Moretti den Betrieb ihres Restaurants «Le Vieux Chalet» am Freitag, 1. Mai wieder aufnehmen wollten.
Dies habe eine Nachbarin der italienischen Reporterin erzählt, sagt sie in der Reportage. Filmaufnahmen zeigen auch das Innere des Restaurants. Alles steht auf Neubeginn. Abgedeckte Böden und gestapelte Weinkisten, die auf ihren Einsatz warten.
Daraus wurde allerdings nichts. Die Staatsanwaltschaft stoppte die Wiedereröffnung einen Tag vorher.
Wir erinnern uns: Mitte April berichtete das Format darüber, dass Jacques Moretti seinen Gerichtstermin sausen liess. Grund dafür sei sein Gesundheitszustand. Jacques Moretti verpasste deshalb bereits mehrere Anhörungen. Bilder des TV-Senders zeigten den Gastronom stattdessen auf dem Dach des besagten Restaurants, wie er Renovierungsarbeiten durchführte.
Eine Einvernahme war demnach aufgrund von Depressionen und starkem psychischen Stress nicht möglich, wie es auch aus den vorgelegten Attesten hervorging. Die Wiederaufnahme eines Gastrolokals hingegen, wie es scheint, schon.
Belgier verliert Opferstatus nach Feuerrettung
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
Während der Brandkatastrophe in Crans-Montana bewies ein junger Belgier unglaublichen Heldenmut. Zusammen mit seinem Bruder wollte er in der Inferno-Bar Le Constellation Silvester feiern. Als das Feuer im Lokal ausbrach, schaffte es der junge Belgier, aus dem Gedränge zu entkommen und aus dem Gebäude zu fliehen.
Draussen merkte er jedoch, dass sich sein Bruder noch in der brennenden Bar befand. Allen Gefahren zum Trotz rannte der junge Belgier zurück ins Feuer und schaffte es, seinen Bruder zu retten. Dabei zog er sich Verbrennungen zweiten Grades zu.
Sein Heldenmut könnte dem jungen Belgier jetzt allerdings zum Verhängnis werden. Die Walliser Staatsanwaltschaft möchte ihm nun nämlich seinen Status als direktes Opfer entziehen. Das berichten mehrere belgische Medien unter Berufung auf einen Artikel von CH Media. Der junge Mann habe sich seine Verletzungen «freiwillig» zugezogen, als er in das brennende Gebäude zurückkehrte. Der Belgier ist nur einer von Dutzenden Betroffenen, die diesbezüglich Post von der Staatsanwaltschaft erhalten haben.
Die Umteilung vom Status eines direkten zu dem eines indirekten Opfers hat für die Betroffenen weitreichende Auswirkungen. So können direkte Opfer beispielsweise Einsicht in die Akten des Strafprozesses von Crans-Montana verlangen oder Entscheide anfechten.
Auch könnte es mit der finanziellen Entschädigung zu Problemen kommen. Indirekte Opfer können diese nicht direkt im Strafverfahren geltend machen. «Versicherungen können dann argumentieren, dass die Verletzten Opfer ihrer eigenen Handlungen sind und nicht Opfer des Brandes», erklärt ein belgischer Anwalt gegenüber dem Fernsehsender RTL Info. «Dies könnte dazu führen, dass ihnen jegliche Entschädigung verweigert wird.»
Ex-Gemeindepräsident will nichts sagen – das ist der Grund
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Heute musste der ehemalige Gemeindepräsident von Chermignon VS, Jean-Claude Savoy, vor der Walliser Staatsanwaltschaft antraben. Er hatte 2015 die Betriebsgenehmigung für das Le Constellation in Crans-Montana unterschrieben. Chermignon fusionierte 2017 mit Montana, Mollens und Randogne zur Gemeinde Crans-Montana.
Savoy verweigerte vorerst die Aussage – weil er keine Akteneinsicht erhielt. «Herr Savoy wurde heute als Angeklagter vernommen. Er beabsichtigt, sich aktiv an den Ermittlungen zu beteiligen und zu kooperieren. Derzeit wird ihm jedoch leider der Zugang zur Akte verweigert, weshalb er die Fragen der Staatsanwaltschaft nicht beantworten konnte», erklärte Bryan Pitteloud, der Anwalt des ehemaligen Gemeindepräsidenten, laut «Le Matin» gegenüber der Presse.
«Ich bin in der Lage eines ehemaligen Gemeindepräsidenten, der sein Amt vor zehn Jahren niedergelegt hat, der zehn Jahre später von dieser Angelegenheit eingeholt wurde und der seine offensichtliche politische Verantwortung übernimmt», erklärte Savoy nach Verlassen des Gerichtssaals.
Inzwischen wird gegen 13 Personen ermittelt. Darunter befinden sich das Betreiberpaar Moretti sowie zahlreiche Angestellten von der Gemeinde.
Alle Brandopfer sind zurück in der Schweiz
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Nach der verheerenden Brandkatastrophe von Crans-Montana sind alle in ausländische Spezialkliniken verlegten Patientinnen und Patienten mit Wohnsitz in der Schweiz zurückgeholt worden. Das teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) am Dienstag mit.
Insgesamt waren ab dem 2. Januar 38 Schwerverletzte über den europäischen Katastrophenschutzmechanismus UCPM in Spezialkliniken nach Belgien, Deutschland, Frankreich und Italien gebracht worden. 22 Betroffene mit Lebensmittelpunkt in der Schweiz konnten inzwischen in Schweizer Spitäler und Reha-Kliniken rückverlegt werden.
Koordiniert wurden die Rücktransporte durch ein eigens eingesetztes Medical Board mit Expertinnen und Experten der Verbrennungszentren Lausanne und Zürich sowie der Suva-Kliniken in Sitten und Bellikon. Das Gremium wurde nun aufgelöst. Die behandelnden Kliniken bleiben aber weiterhin eng vernetzt.Die meisten Patientinnen und Patienten wurden zunächst in die Verbrennungszentren des CHUV in Lausanne oder des Universitätsspitals Zürich gebracht und danach in Rehabilitationskliniken weiterverlegt. Besonders stark beansprucht bleiben laut der Behörde die Intensivkapazitäten in Lausanne und Zürich.
Der Fokus liege nun auf der langfristigen Rehabilitation – inklusive psychologischer Betreuung. Vor allem in der Westschweiz sowie in der Suva-Klinik Sitten wurden zusätzliche Kapazitäten geschaffen, damit die Betroffenen möglichst nahe bei ihrem sozialen Umfeld behandelt werden können.
Die Katastrophe zeigte laut Bund zudem, wie wichtig internationale Zusammenarbeit bei Grossereignissen ist. Insgesamt hatten 24 europäische Staaten Hilfe angeboten. Die Schweiz strebt weiterhin einen Beitritt zum europäischen Katastrophenschutzmechanismus UCPM an.
Opfer-Anwälte: «Leider wiederholt sich die Geschichte immer wieder»
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Am Montag hat die nächste Anhörungsrunde bei der Staatsanwaltschaft in Sitten VS begonnen: Den Auftakt machte Patrick Clivaz. Wie «RTS» berichtet, wurde der für die öffentliche Sicherheit zuständige Gemeinderat von Crans-Montana am Montag während zwölf Stunden im Rahmen der strafrechtlichen Untersuchung zur Crans-Montana-Tragödie befragt. Er bestritt dabei jegliche Kenntnis über Mängel bei den Sicherheitskontrollen in öffentlichen Einrichtungen des Ferienorts.
Die Anhörung dauerte von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr abends und ist Teil einer Reihe von sogenannten Marathon-Befragungen, die von drei Staatsanwälten geführt werden. Die Anwälte der Opfer zeigten sich nach dem Verlassen des Gebäudes erneut frustriert. Christophe de Galembert, der mehrere Familien vertritt, sprach gegenüber RTS von einer «kleinen Clique», die ihre Machtpositionen verteidige, und bezeichnete die Situation als «ermüdend». Patrick Clivaz entziehe sich seiner Verantwortung.
Auch Anwalt Alain Viscolo kritisierte die wiederkehrenden Aussagen der Gemeindeverantwortlichen. Immer wieder sei zu hören, man habe von den Mängeln nichts gewusst und habe deshalb nicht handeln können – eine aus seiner Sicht schwache Verteidigung.
Clivaz, der seit dem 1. Januar 2025 im Amt ist, erklärte laut mehreren Quellen, ihm seien die Defizite bei den gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Sicherheitsinspektionen nicht bekannt gewesen. Diese wurden in Crans-Montana nur teilweise durchgeführt, die letzte Kontrolle im betroffenen Constellation-Gebäude datiert aus dem Jahr 2019. Der Anwalt der Kläger, Gilles-Antoine Hofstetter, bemängelte zudem, Clivaz habe keine klaren Antworten gegeben und übernehme keine Verantwortung für die Vorwürfe und Versäumnisse in seiner Abteilung.
Weitere Anhörungen haben begonnen
Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk
Die Anhörungen zur Brandkatastrophe von Crans-Montana gehen weiter: Der für Sicherheitsfragen zuständige Gemeinderat Patrick Clivaz ist am Montagvormittag in Sitten VS vor der Staatsanwaltschaft erschienen. Clivaz beantwortete dabei die Fragen der Ermittler. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.
Der Politiker hat sein Amt erst im Januar 2025 übernommen. Als die Brandschutzkontrollen in den Jahren 2018 und 2019 in der betroffenen Bar durchgeführt wurden, gehörte er der Gemeindeführung noch nicht an.
Clivaz ist im laufenden Verfahren bereits die zehnte Person, die befragt wurde. Beim gleichen Verfahren hatte die Anhörung von Gemeindepräsident Nicolas Féraud am 13. April noch ein deutlich grösseres Medienecho ausgelöst, mit über 30 anwesenden Journalistinnen und Journalisten. Diesmal fiel das Interesse laut Medienberichten merklich kleiner aus – vor Ort wurden nur rund ein Dutzend Medienschaffende gezählt.
Nichtsdestotrotz begann die Anhörung am Montag unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Bilder aus Sitten zeigen Einsatzkräfte von Polizei und Sicherheitsdienst vor dem Gebäude der Staatsanwaltschaft.
Jüngst gerieten auch die eigentlichen Helden ins Visier der Ermittlungen: Die Walliser Staatsanwaltschaft hat offenbar eine Strafuntersuchung gegen die Rettungskräfte eingeleitet. Mehr dazu kannst du hier im Artikel meines Kollegen Martin Meul nachlesen.
Spitaldirektor appelliert an Schulkinder: «Geht mit den Opfern ins Fitnessstudio»
Von Mattia Jutzeler, Redaktor am Newsdesk
70'000 Quadratzentimeter künstliche Haut. So viel benötigte das Spital Niguarda in Mailand, um seine zwölf Brandopfer von Crans-Montana zu verarzten. Das entspricht fast der Fläche von zwei Pingpong-Tischen.
Umso wichtiger ist es Franz Baruffaldi Preis, dem Direktor des Verbrennungszentrums im Spital, dass die Verletzungen der Brandopfer auch nach der Entlassung weiterhin gut verheilen. «Wenn die Kinder die Rehabilitationsmassnahmen, etwa Massagen, Eincremen und Tragen von Kompressionskleidung, gewissenhaft durchführen, werden gute Ergebnisse erzielt», erklärt er im «Corriere della Sera». «Doch diese Massnahmen sind auch mit starken Schmerzen verbunden.»
Die Klassenkameraden der Verletzten können den Heilungsprozess jedoch entscheidend beeinflussen, ist sich der Direktor sicher. Beim Besuch eines Gymnasiums, an dem vier Brandopfer zur Schule gehen, richtet Baruffaldi Preis deshalb einen dringenden Appell an die Schulkinder. Sie sollen ihre Gspänli zum Durchhalten und Umsetzen der Rehabilitationsmassnahmen motivieren.
«Es wäre wunderbar, wenn ihre Klassenkameraden beispielsweise Zeit fänden, mit ihnen ins Fitnessstudio zu gehen», meint der Direktor. Regelmässige Gymnastik würde den Heilungsprozess der Brandverletzungen nämlich unterstützen. «Das muss jedoch geschehen, solange die Narben noch frisch sind. Denn nach einem Jahr verhärten sie sich und dann hilft nur noch eine weitere Operation.»
Neben den körperlichen Wunden hinterliess die Brandkatastrophe der Silvesternacht bei vielen Verletzten auch psychische Spuren. In diesem Artikel gibt eine Psychologin Einblicke in die Therapie der Brandopfer.
Italien fordert mindestens 300'000 Euro Entschädigung
Von Janine Enderli, Redaktorin am Newsdesk
Italien beabsichtigt, im Fall der Crans-Montana-Tragödie zivilrechtliche Ansprüche geltend zu machen. Derzeit schätzt das Land den entstandenen Schaden auf mindestens 300'000 Euro, wie RTS berichtet.
Der Sender konnte ein Dokument vom 29. April einsehen, aus dem hervorgeht, dass Italien als Zivilklägerin auftreten möchte.
Wer könnte dazu verpflichtet sein, diesen Betrag an Italien zu zahlen? Grundsätzlich die Personen, die im Rahmen dieses Verfahrens verurteilt würden. Doch laut RTS gibt es eine Ausnahme. Wenn es sich bei Verurteilten um Staatsbedienstete handelt, haftet die öffentliche Hand. In diesem Fall müsste also die Gemeinde zahlen.
Nun liegt es an der Staatsanwaltschaft, die mit den Ermittlungen zum tödlichen Brand beauftragt ist, Italien den Status als Klägerin zu gewähren oder zu verweigern. Zur Erinnerung: Sie hat der Gemeinde Crans-Montana bereits den Status als Verfahrensbeteiligte verweigert; diese Entscheidung wurde vom Kantonsgericht bestätigt.
In diesem Artikel meiner Kollegin Natalie Zumkeller findest du eine Zusammenfassung der Widersprüche, die sich in den Aussagen der Gemeindeangestellten ergeben haben. Besonders die Aussagen von Nicolas Féraud, Gemeindepräsident von Crans-Montana, sorgten schweizweit für Schlagzeilen.
Das Geld für Opferanwälte geht aus
Von Daniel Ballmer, Polit-Redaktor
Viele Opferfamilien der Brandkatastrophe von Crans-Montana könnten sich keinen Rechtsbeistand mehr leisten. Das schreibt die «Sonntagszeitung». Grund sei, dass die Pauschale von 4000 Franken, die der Kanton Wallis allen Betroffenen gewährt habe, längst aufgebraucht sei. Die Soforthilfe sehe lediglich 20 Stunden zu 200 Franken pro Stunde vor. Der Kanton Wallis bewege sich damit beim Stundensatz am unteren Rand der in der Schweiz üblichen Entschädigungen für Pflichtverteidiger. Aufwendige Einvernahmen, etwa jene von Gemeindepräsident Nicolas Féraud, mit zahlreichen beteiligten Anwälten hätten die Kosten rasch in die Höhe getrieben. Erste Anwälte hätten sich daher bereits aus dem Verfahren zurückgezogen oder drohten damit. Im Opferhilfegesetz gebe es einzig die Möglichkeit, Bedürftige zu unterstützen, was für die meisten Angehörigen nicht zutreffe.