Jacques Moretti rasselte durch Gastroprüfung

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

Wer einen Gastronomiebetrieb unterhalten will, muss beweisen, dass er oder sie dazu auch in der Lage ist. Das Wirtepatent muss her. Dazu besucht man Kurse, es wird gelernt und das daraus gewonnene Wissen anschliessend geprüft.

Zum Beispiel muss man sich Grundwissen über das Schweizer Rechtssystem aneignen, wissen, wie man Checklisten, Arbeitspläne und Arbeitstechniken anwendet und ein weiterer Teil der Ausbildung ist die Prävention.

Hierzu zählt der Gesundheitsschutz und das Erkennen von Gefährdungen. In der Beschreibung zu den Zielen steht: «Sie können Massnahmen zur Brandverhütung nennen und das richtige Verhalten im Brandfall beschreiben.»

Auch Jacques Moretti (49) legte diese Prüfung für das kantonale Fähigkeitszeugnis ab – und fiel durch. Und zwar, wie die «Sonntagszeitung» schreibt, ausgerechnet im Modul 1, welches das «Gastgewerberecht, Hygiene- und Sicherheitsvorschriften» umfasst.

Das Modul in dem es um das Bundesgesetz über Alkohol, die Brandverhütung und um Prävention geht. Bestanden hatte Moretti die Prüfung dann in einem zweiten Anlauf und erhielt im November 2011, ein halbes Jahr nach seiner ersten Schlappe, sein Wirtepatent.

Wie oft eine nicht bestandene Prüfung wiederholt werden darf, unterscheidet sich, wie könnte es anders sein, je nach Kanton. Eine kurze Recherche zeigt aber, dass die Wirteprüfung in der Regel zweimal wiederholt werden darf.

Die Erfolgsquote derer, die die Wirtepatent-Prüfung im Wallis im ersten Anlauf bestehen, liegt bei 80 Prozent.

Ausbildungen und nicht bestandene Prüfungen waren bei den Ermittlungen und der Berichterstattung rund um das Drama in der Inferno-Bar schon mehrfach Thema. So räumte der Sicherheitsverantwortliche von Crans-Montana gegenüber Anwälten ein, dass er die Prüfung zum Erwerb des eidgenössischen Fachausweises als Brandschutzfachmann nicht bestanden habe.

Die Prüfung wird nach einer zweiwöchigen Schulung absolviert. Hierbei liege die Erfolgsquote lediglich bei 15 Prozent, heisst es aus Fachkreisen.