Ein passiv-aggressiver Zettel gegen Fussballfans sorgt auf Instagram für Diskussionen: Ein Nachbar droht mit Beschwerden wegen Jubel und Lärm rund um die Fussball-WM.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein Nachbar warnt vor Lärm beim Spiel Schweiz gegen Kolumbien

Bünzli-Brief fordert leises Jubeln und droht mit Meldung beim Vermieter

Instagram-Diskussion: Über 1300 Likes für spöttischen Kommentar zu Schweizer Klischee

Marian Nadler Redaktor News

«Wichtiger Hinweis an alle Bewohner», steht über einem Schreiben, dass die Instagram-Seite «Swissmeme» diese Woche veröffentlichte. «Anzeige wegen Lebensfreude», schreibt die Meme-Seite dazu. Schnell wird klar, worum es geht. «Am Dienstag findet um 22 Uhr das Fussballspiel Schweiz gegen Kolumbien statt», liest man.

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Dann folgen Sätze, die für Stunk sorgen können: «Da es bei vergangenen Fussballspielen wiederholt sehr laut wurde, sehe ich mich zu diesem Hinweis veranlasst. Ich möchte daran erinnern, dass ab 22 Uhr Nachtruhe gilt.» Dies betreffe selbstverständlich auch Jubelschreie, Klatschen, hörbare Fernseher und Gespräche auf Balkonen.

Bünzli-Warnung sorgt für Diskussionen

Fussball sei keine Ausnahmegenehmigung, fährt der Verfasser fort. «Sollte es nach 22 Uhr dennoch zu Ruhestörungen kommen, werde ich diese dokumentieren und dem Vermieter melden», droht der Nachbar. Garniert ist das Schreiben zudem mit einem passiv-aggressiven und fettgedruckten «Sie können sich auch leise freuen».

Die Bünzli-Warnung hat in den Kommentaren eine rege Diskussion ausgelöst. Die Wortmeldungen reichen von Spott und Häme bis hin zu ernsthaften Pro-und-Kontra-Argumenten.

«Sag mir, dass du Schweizer bist, ohne mir zu sagen, dass du Schweizer bist», schreibt etwa ein Nutzer und versieht seinen Kommentar mit einem Lachsmiley. Dafür gibt es mehr als 1300 Likes. «Ach, nur dem Vermieter melden, warum nicht gleich der Polizei?», amüsiert sich ein anderer. Eine Nutzerin findet:«Es ist ja nicht jeden Tag so... also lasst die Leute ihren Spass haben». Dem hält ein anderer Kommentarschreiber entgegen: «Es gibt Leute, die arbeiten. Jeder hat sein Päckli zu tragen». Man könne Rücksicht nehmen.

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