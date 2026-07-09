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Was machst du, wenn die Schweiz Weltmeister wird?

Erzähl uns, was du im Falle eines Schweizer WM-Titels vorhast. Ob mutige Wette, verrückte Idee oder lang gehegter Traum – wir möchten deine Pläne erfahren.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Aktualisiert: vor 49 Minuten
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Eva KunzSenior Community Editorin

Der Traum vom Weltmeistertitel ist so nah wie seit 72 Jahren nicht mehr. Bestimmt hast auch du dir schon ausgemalt, was passieren würde, wenn die Nati den Pokal holt.

Was ziehst du durch, wenn die Nati Weltmeister wird? Gibt es ein Versprechen, eine Wette oder eine verrückte Idee, die du dann endlich wahrmachst?

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Ob ein kleiner Spass, eine grosse Aktion oder etwas total Abgefahrenes – erzähl uns hier, was du dir vorgenommen hast.

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