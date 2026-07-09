Erzähl uns, was du im Falle eines Schweizer WM-Titels vorhast. Ob mutige Wette, verrückte Idee oder lang gehegter Traum – wir möchten deine Pläne erfahren.

Was machst du, wenn die Schweiz Weltmeister wird?

Was machst du, wenn die Schweiz Weltmeister wird?

Eva Kunz Senior Community Editorin

Der Traum vom Weltmeistertitel ist so nah wie seit 72 Jahren nicht mehr. Bestimmt hast auch du dir schon ausgemalt, was passieren würde, wenn die Nati den Pokal holt.

Was ziehst du durch, wenn die Nati Weltmeister wird? Gibt es ein Versprechen, eine Wette oder eine verrückte Idee, die du dann endlich wahrmachst?

Melde dich bei uns

Ob ein kleiner Spass, eine grosse Aktion oder etwas total Abgefahrenes – erzähl uns hier, was du dir vorgenommen hast.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos



