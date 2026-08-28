Im September gibts in der Schweiz wieder einige Änderungen, diesmal allerdings mehrheitlich auf kantonaler Ebene. Hundeverbot, höhere Löhne, Datenschutz: Diese neuen Gesetze und Regelungen sowie weitere Neuerungen kommen im September auf dich zu.

Das ändert sich im September in der Schweiz

Das ändert sich im September in der Schweiz

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ab 1. September 2026: Hundeverbot in Schwyzer Verwaltungsbüros nach Dackel-Biss

Diensthunde bleiben erlaubt, Haustiere sind schon seit 2010 untersagt

Seit 2010: Regelverstösse trotz Verbot, jetzt striktere Umsetzung

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

1 Hundeverbot

Ab 1. September gilt im Kanton Schwyz ein Hundeverbot in Verwaltungsbüros. Das berichtete zuerst der «Bote der Urschweiz». Vom Verbot ausgenommen sind einzig Diensthunde.

Hintergrund ist ein Vorfall mit einer Putzkraft im Schwyzer Regierungsgebäude. Sie wurde während ihrer Arbeit von einem Dackel gebissen. Zwar verbietet die Hausordnung der Kantonsverwaltung bereits seit 2010 das Mitbringen von Haustieren. In den letzten Jahren hatten sich aber Ausnahmen eingeschlichen.

2 Bundesanwaltschaft

Die Bundesanwaltschaft stellt sich neu auf. Per 1. September 2026 tritt ein neues Reglement über die Organisation und Verwaltung der Bundesanwaltschaft in Kraft. Einerseits sollen Verfahren künftig effizienter geführt werden. Andererseits rückt das Phänomen Cyberkriminalität mehr in den Fokus der Bundesanwaltschaft.

3 Lohnmassnahmen

Per 1. September 2026 bekommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung Basel-Stadt mehr Geld. Dann wird das vom Grossen Rat beschlossene Lohnmassnahmenpaket mehrheitlich umgesetzt. Gemäss einer Mitteilung des Kantons sieht das Paket unter anderem die Anhebung der Einstiegslöhne, Lohnmassnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantonspolizei sowie eine Erhöhung der Geldzulagen vor.

«Das beschlossene Lohnmassnahmenpaket beinhaltet eine Anhebung der Löhne der Berufseinsteigenden bis und mit Erfahrungsstufe 4», heisst es konkret dazu. «Die Geldzulagen für Nachtarbeit, Nachtbereitschaft, Sonn- und Feiertagsarbeit und Pikettdienst werden um ein Viertel erhöht.» Ausserdem habe der Grosse Rat auch eine neue Aussendienstzulage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantonspolizei beschlossen. Die konkrete Ausgestaltung und der genaue Einführungszeitpunkt seien jedoch noch offen.

Die Anpassung des Teuerungsausgleichs, die neu bei allen Lohnklassen vollständig gewährt werde, erfolge per 1. Januar 2027, heisst es in der Mitteilung weiter.

4 Datenschutz

Im Kanton Bern tritt per 1. September 2026 das revidierte kantonale Datenschutzgesetz in Kraft. Die über 1000 Gemeinden und gemeinderechtlichen Körperschaften im Kanton Bern haben künftig keine eigenen Aufsichtsstellen mehr. Sie fallen gemäss Kanton in die Zuständigkeit der kantonalen Datenschutzbehörde. Die vier grössten Gemeinden des Kantons, Bern, Biel, Köniz und Thun, behalten derweil ihre Aufsichtsstellen.

5 Reisen

Das Online-Reisebüro Ebookers stellt sein Angebot in der Schweiz ein. Das teilte das Unternehmen auf seiner Website mit. Ab 2. September können Schweizerinnen und Schweizer über die Website Ebookers.ch und über die App keine Reisen mehr buchen.

Reisen, die zwischen 12. Juni und 2. September gebucht wurden, müssen bis und mit 1. November 2026 abgeschlossen werden. Das betrifft alle Reiseangebote, einschliesslich Hotels, Flüge, Mietwagen, Reisepakete und Aktivitäten. Buchungen vor 12. Juni sind demnach nicht beeinträchtigt.

Die Website von Ebookers.ch wird ab dem 2. September auf die von Hotels.com umgeleitet. Beide Online-Reisebüros gehören der US-amerikanischen Expedia Group.

6 Das musst du im September sonst noch wissen

Gotthard-Nachtsperren

Im September gelten im Gotthard-Strassentunnel gleich mehrere Nachtsperren. Grund dafür sind Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Die Nachtsperren beginnen gemäss Touring Club Schweiz (TCS) am 7. September und gelten jeweils von Montagabend bis Freitagmorgen.

7. bis 11. September: Montagabend bis Freitagmorgen, jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr

14. bis 18. September: Montagabend bis Freitagmorgen, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr

21. bis 25. September: Montagabend bis Freitagmorgen, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr

28. September bis 2. Oktober: Montagabend bis Freitagmorgen, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr

Der TCS empfiehlt als alternative Route den Gotthard-Pass.

Feuerverbote

Aufgrund anhaltender Hitze und Trockenheit haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Kantone ein Feuerverbot erlassen. Mehrere Kantone haben die Regeln inzwischen jedoch wieder gelockert. Welche Regeln in welchem Kanton gelten, erfährst du in unserem Überblick.