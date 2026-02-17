«Werde dir die Knochen brechen»

Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk

Die Vorwürfe, die der Möbellieferant der Morettis in einem Interview mit dem italienischen TV-Sender Rai 1 gegen das Ehepaar erhebt, wiegen schwer. Bereits am Samstag wurden erste Ausschnitte des Gesprächs publiziert, am Montag wurde es vollständig ausgestrahlt.

Der Mann, der anonym bleiben möchte, versorgte die Morettis 2015 vor der Eröffnung des «Le Constellation» mit allem, was das Paar an Möbeln brauchte. «Alles, was sich in diesem Lokal befand: die Sofas, die Stühle, die Barausstattung, das Parkett. Ich bin auch nach Crans-Montana gefahren und habe mir das Lokal angesehen.»

Jacques Moretti (49) verzichtete laut ihm explizit auf feuerfeste Möbel – weil sie 15 Prozent teurer gewesen wären. Und, weil Jessica Moretti (40) dem Lieferanten nach seinen Aussagen während eines Treffens in Paris versicherte, die Bewilligung zur Öffnung des Lokals auch ohne die eigentlich obligatorischen feuerfesten Möbel zu erhalten. ««Seine Frau sagte mir, dass sie keine feuerfeste Möbel bräuchten, weil sie Verwandte hätten, die in hohen Positionen in der Gemeinde Crans-Montana arbeiten.»

Nach mehreren Zwischenfällen entschied sich der Lieferant schlussendlich, die Zusammenarbeit mit dem Ehepaar einzustellen, sagt er. Dann wird er konkret: «Ich habe auch eine E-Mail von ihm, in der er mir droht, mir die Knochen, Arme und Beine zu brechen, weil ich zu direkt zu seiner Frau Jessica gewesen sei. Seiner Meinung nach war ich nicht höflich genug.»

Als er nach der Brandkatastrophe die E-Mail-Korrespondenz zwischen ihm und dem Ehepaar als Beweismaterial der Polizei von Crans-Montana meldete, wurde er an die Kantonspolizei weitervermittelt. Diese teilten ihm mit, dass er sich an die Staatsanwaltschaft wenden solle. Nach mehreren Schreiben und Anrufen erhielt er die Rückmeldung, dass sich jemand bei ihm melden werde – zwei Wochen lang wartete er. Eine Antwort bekam er nicht, sagt er. Blick hat bei den Behörden nachgefragt, eine Antwort steht aus.