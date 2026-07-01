DE
FR
Abonnieren
So wird das Wetter heute Mittwoch, 1. Juli 2026
3:14
Die Abkühlung war nur kurz:So wird das Wetter heute Mittwoch, 1. Juli 2026

Heftiger Regen bringt nicht viel
Die Schweiz steckt in der Trockenheitsfalle

Heftige Regenfälle in der Nacht auf Mittwoch sorgten für Wetterchaos in der Schweiz. Doch der ersehnte Regen reicht gegen die Trockenheit bei weitem nicht aus. An den meisten Orten gilt weiterhin Gefahrenstufe vier. Blick erklärt den scheinbaren Widerspruch.
Publiziert: 16:12 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Kommentieren
1/6
Trotz der heftigen Niederschläge in der Nacht auf Mittwoch herrscht in der Schweiz an den meisten Orten noch immer die Gefahrenstufe vier in Bezug auf Trockenheit.
Foto: Meteo Schweiz (Screenshot)

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Unwetter mit Überschwemmungen in Winterthur und anderen Schweizer Regionen in der Nacht
  • Trotz starken Regens bleibt Trockenheit wegen versiegeltem Boden bestehen
  • Gefahrenstufe vier in fast allen Kantonen, nur Tessin und südliches Graubünden bei Stufe zwei
Wiebke_Köhne_Praktikantin News Desk_Ringier Blick_1.jpg
Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Sturzflutartige Bäche, Überschwemmungen in Tiefgaragen und am Bahnhof Winterthur strömte das Wasser durch die Decke: In der Nacht auf Mittwoch war das Wetterchaos in weiten Teilen der Schweiz nicht zu übersehen. Es regnete wie aus Kübeln. Auch für Mittwoch stehen Gewitter und Niederschläge auf dem Programm. Nimmt die Trockenheitsperiode damit ein Ende? Nein.

Trotz des Regens scheint keine Besserung in Sicht zu sein. In fast allen Kantonen gilt auch am Mittwoch noch die zweithöchste Gefahrenstufe vier. Einzig im Tessin und im südlichen Graubünden wird die Gefahr durch Trockenheit mit Stufe zwei als mässig eingestuft. 

Die Wassermenge ist nicht der einzige Einflussfaktor

Was auf den ersten Blick widersprüchlich wirkt, lässt sich durch die Beschaffenheit des Bodens erklären. Fehlt es dem Boden über längere Zeit an Feuchtigkeit, weicht er nicht mehr schnell auf. Wie Meteo Schweiz auf Anfrage von Blick mitteilt, führte die grosse Trockenheit der letzten Zeit dazu, dass die oberste Schicht sich quasi versiegelt hat. In diesem Zustand wird nur die oberste Bodenschicht befeuchtet – das meiste Wasser fliesst ab, bevor es versickern kann. 

Mehr zum Wetter in der Schweiz
Hitzewelle schreibt Schweizer Wettergeschichte
Mit Video
39 Grad – so heiss wie nie!
Hitzewelle schreibt Schweizer Wettergeschichte
Bund warnt vor möglichen erheblichen Gewitter-Gefahr
Mit Video
Fast ganze Schweiz betroffen
Bund erhöht Gewitter-Gefahrenstufe für heute Nachmittag
Erdrutsch im Wallis
Mit Video
Ticker
Weiträumige Umfahrung
Erdrutsch im Wallis
Regenwalze flutet Strassen in Thun
Mit Video
Unwetter nach Hitzetag
Hier kämpfen sich Autos durch die gefluteten Strassen in Thun

Weil der Regen lange ausblieb, hatten aber auch die tieferen Schichten zunehmend an Feuchtigkeit verloren. Diese sind laut Meteo Schweiz ebenfalls ausschlaggebend dafür, wie der Bund die Situation einschätzt.

Weil sich das Wasser in der Nacht auf Mittwoch vorerst durch die Oberfläche kämpfen musste, konnten die tieferen Schichten fast gar nicht befeuchtet werden. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass die starken Niederschläge nur geringfügig und regional zu einer Linderung der Trockenheit beigetragen haben. 

Es folgt eine weitere Trockenphase

Was der Boden jetzt eigentlich braucht, ist regelmässiger und flächendeckender Niederschlag über mehrere Wochen. Auch die Art des Regens hat einen Einfluss auf seine Wirksamkeit. Langanhaltender, schwacher Regen nützt mehr als ein intensiver Schauer. Dies, weil der Boden nicht die Kapazität hat, grosse Mengen an Wasser innert kurzer Zeit aufzunehmen. 

Das ist derzeit jedoch nur Wunschdenken. Laut Meteo Schweiz schlägt das Wetter spätestens ab dem nächsten Wochenende wieder um. Erneut steht uns eine überwiegend trockene Phase mit hohen Temperaturen bevor. Wie lange diese anhalten wird, ist derzeit noch unklar.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen