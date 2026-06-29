Dunkle Wolken ziehen am Montag über die Schweiz. Nicht nur gefüllt mit Regen, sondern auch mit Hagel.

Nach der Hitzewelle kommen die Unwetter

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hagel in Thun BE nach Hitzewelle über Schweiz

Mittwoch erhöhtes Unwetter-Risiko Berner Oberland und Ostschweiz

Temperaturen steigen trotz Schauer auf schwüle 30 Grad

Johannes Hillig Redaktor News

Plötzlich prasselt es vom Himmel! Jede Menge Hagelkörner donnern gerade in Thun BE zu Boden. Es ist nur eine von vielen dunklen Wolken, die nach der Hitzewelle über die Schweiz ziehen.

Schon am Sonntag gab es die erste Abkühlung. Doch statt trüber Gesichter herrschte Freude über den Regen. Zum Beispiel in Wohlen AG. Eine Leserreporterin schickte ein Video, das zeigt, wie sehr sich die Kinder über den Regen freuten. Gleichzeitig hagelte es in Dietfurt SG.

0:16 Der erste Regen seit langem: Abkühlung nach der Extrem-Hitze am Sonntag

Hier wird es besonders ungemütlich

Nach der Hitzewelle kommen jetzt die Unwetter. Auch am Dienstag bleibt das Wetter explosiv. Nach einem sonnigen Start ziehen im Tagesverlauf erneut kräftige Schauer auf. Trotzdem klettert das Thermometer wieder auf schwüle 30 Grad.

Am Mittwoch setzt sich das unbeständige Wetter endgültig durch. Besonders im Berner Oberland, in der Zentralschweiz und in der Ostschweiz steigt das Risiko für massive Unwetter und riesige Regenmengen noch einmal deutlich an.