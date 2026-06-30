Jetzt kommt das Wetterchaos: Ab Dienstagnachmittag ziehen Gewitter auf. Überschwemmungen, Blitzeinschläge und kräftige Böen drohen. Wo es heftig knallen könnte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unwetterwarnung für weite Teile der Schweiz bis Mittwoch, 20 Uhr

Warnstufe 3: Gefahr durch Blitze, Überschwemmungen und umstürzende Bäume

Temperaturen steigen am Wochenende wieder auf etwa 30 Grad

Marian Nadler Redaktor News

Nach zwei Wochen Schwitze-Hitze sind die Temperaturen aktuell wieder etwas zurückgegangen. Der Blick auf die Wetterkarte zeigt jetzt: Bis zum kommenden Wochenende kann es hier und da ungemütlich werden – in Form von Schauern und Gewittern.

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Schon am Dienstagnachmittag geht es laut der Vorhersage des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) im Flachland los mit den Niederschlägen. Auch am Abend kann es nass werden, lokal sind grössere Niederschlagsmengen wahrscheinlich.

Ostschweiz bekommt am Mittwoch Regendusche

Die Regenprognose geht um 16 Uhr von Regen in der West- und Ostschweiz aus, bevor es am Abend vor allem die Zentralschweiz erwischt. Am Mittwochmorgen kann es dann von Sitten VS im Südwesten bis Schaffhausen im Norden in grossen Teilen der Schweiz regnen.

Der Bund warnt von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 20 Uhr, in weiten Teilen der Schweiz vor möglichen Gewittern. Die Warnstufe 3 wurde ausgerufen, es besteht erhebliche Gefahr. Im Appenzell galt zeitweise sogar die Warnstufe 4 (grosse Gefahr). Es kann zu Blitzeinschlägen kommen, Bäume können umstürzen, auch Überschwemmungen sind möglich. Bergkämme, Bäume, Masten oder Türme und offene Flächen solltest du in dieser Zeit meiden.

In diesen Regionen könnte es gewittern Val de Travers

La Chaux-de-Fonds – Le Locle NE

Vallée de Joux

Saint-Cergue VD

Kerenzerberg–Seeztal

ganzer Kanton Zürich

ganzer Kanton St. Gallen

weite Teile der Zentralschweiz

weite Teile des Kanton Berns

Nordbünden

ganzer Kanton Aargau

ganzer Kanton Schaffhausen

Baselbiet

ganzer Kanton Solothurn

Region Appenzell Val de Travers

La Chaux-de-Fonds – Le Locle NE

Vallée de Joux

Saint-Cergue VD

Kerenzerberg–Seeztal

ganzer Kanton Zürich

ganzer Kanton St. Gallen

weite Teile der Zentralschweiz

weite Teile des Kanton Berns

Nordbünden

ganzer Kanton Aargau

ganzer Kanton Schaffhausen

Baselbiet

ganzer Kanton Solothurn

Region Appenzell Mehr

«Vor allem am Alpennordhang und in der Ostschweiz grössere Niederschlagsmengen wahrscheinlich», schreibt MeteoSchweiz zum Mittwoch. Die Regionen Bern und Nordwestschweiz bleiben dagegen im Verlauf des Tages weitestgehend verschont.

Wochenende wird wieder sonnig

Am Mittwochmorgen ist es temperaturtechnisch in den Niederungen ungewohnt frisch bei ungefähr 18 Grad. Die Maximaltemperatur über den Tag dürfte 26 Grad nicht übersteigen. Kommt es zu Gewittern, können diese von kräftigen Böen begleitet werden.

Der Donnerstag präsentiert sich meist sonnig, am Alpennordhang können Niederschläge aber nicht ausgeschlossen werden. In den Niederungen bleibt es morgens frisch bei um die 15 Grad.

Zum Wochenende wird das Wetter dann wieder besser. Am Freitag kann es in der Ostschweiz noch ein wenig tröpfeln. Am Wochenende lacht grösstenteils wieder die Sonne vom Himmel bei Temperaturen um die 30 Grad.

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