Wer seinen Rasen zur falschen Zeit giesst, riskiert trockene, braune Stellen. Gartenexperten empfehlen deshalb die «9-Uhr-Regel»: Wer vor 9 Uhr morgens wässert, hält den Rasen länger grün und widerstandsfähig.

So bleibt dein Rasen auch im Sommer grün

So bleibt dein Rasen auch im Sommer grün

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rasen im Sommer morgens von 5 bis 9 Uhr giessen empfohlen

Abendliches Giessen fördert Pilzkrankheiten und schwächt den Rasen langfristig

45-60 Minuten pro Woche bewässern für tiefere Wurzeln und Robustheit

Blick Lifestyle

Mit den steigenden Temperaturen im Sommer kämpfen viele Gartenbesitzer mit demselben Problem: Der Rasen trocknet aus, verliert an Dichte und verfärbt sich braun. Dabei kommt es nicht nur darauf an, wie viel Wasser die Grünfläche erhält – entscheidend ist vor allem der richtige Zeitpunkt.

Gartenexperten empfehlen deshalb die sogenannte «9-Uhr-Regel». Sie besagt, dass der Rasen möglichst früh am Morgen gegossen werden sollte – idealerweise zwischen 5 und 9 Uhr.

Warum der Morgen entscheidend ist

In den frühen Morgenstunden sind die Temperaturen noch niedrig. Das Wasser kann tief in den Boden eindringen und die Wurzeln erreichen, bevor die Sonne stärker wird. Dadurch bleibt mehr Feuchtigkeit im Boden erhalten.

Wer hingegen mitten am Tag giesst, verschwendet oft einen grossen Teil des Wassers. Durch die Hitze verdunstet es schnell, noch bevor die Pflanzen ausreichend davon profitieren können.

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Darum ist Giessen am Abend keine gute Idee

Viele Hobbygärtner greifen erst am Abend zum Gartenschlauch. Das scheint praktisch, kann dem Rasen aber schaden.

Bleibt die Grasfläche über Nacht feucht, entstehen ideale Bedingungen für Pilzkrankheiten und Schimmel. Die dauerhafte Nässe belastet die Pflanzen zusätzlich und kann den Rasen langfristig schwächen.

Ein weiteres Problem: Wird zu oberflächlich gegossen, entwickeln sich die Wurzeln nahe an der Bodenoberfläche. Dadurch reagiert der Rasen empfindlicher auf Trockenheit und Hitzeperioden.

1:38 Pflanzen richtig bewässern: Diese fünf Giess-Regeln musst du beachten

Lieber selten, dafür gründlich

Fachleute raten dazu, einen etablierten Rasen ein- bis zweimal pro Woche intensiv zu bewässern, statt ihn täglich nur kurz zu besprengen. Als Richtwert gelten rund 45 bis 60 Minuten mit einem Rasensprenger – abhängig von Wetter, Bodenbeschaffenheit und Anlage.

Durch das tiefere Eindringen des Wassers wachsen die Wurzeln stärker in die Tiefe. Das macht den Rasen robuster und hilft ihm, auch längere Trockenphasen besser zu überstehen.

Bewässerung per Timer spart Arbeit

Wer nicht regelmässig früh aufstehen möchte, kann auf automatische Bewässerungssysteme mit Zeitschaltfunktion setzen. So erfolgt die Wassergabe zuverlässig in den optimalen Morgenstunden – auch während Ferien oder an besonders heissen Tagen.

Der richtige Zeitpunkt beim Giessen mag wie ein Detail wirken. Laut Experten kann er jedoch darüber entscheiden, ob der Rasen im Hochsommer saftig grün bleibt oder bereits nach wenigen heissen Tagen braune Flecken zeigt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.