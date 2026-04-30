Er ist gelb, hartnäckig – und oft verhasst. Doch Löwenzahn ist kein Zufallsgast: Er verrät, was in deinem Boden schiefläuft. Wer die Signale erkennt, kann seinen Rasen gezielt verbessern. Warum du jetzt genauer hinschauen solltest.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Löwenzahn verrät Bodenprobleme wie Stickstoffüberschuss oder Verdichtung durch Maschinen

Tief wurzelnder Löwenzahn verbessert Bodenbelüftung und schafft Lebensraum für Organismen

Über 100 Insektenarten profitieren vom Nektar der frühen Blüten im Jahr

Blick Lifestyle

Jedes Frühjahr dasselbe Bild: Kaum wird es wärmer, leuchten plötzlich überall gelbe Blüten im Rasen. Für viele Gartenbesitzer ist Löwenzahn ein lästiger Eindringling, der sofort entfernt werden muss. Doch bevor du zur Jätkralle greifst, lohnt sich ein genauer Blick – denn die Pflanze hat mehr zu sagen, als du denkst.

Was viele Gärtnerinnen und Gärtner jedoch nicht wissen: Löwenzahn gehört zu den sogenannten Indikatorpflanzen. Das bedeutet, sein Auftreten verrät einiges über den Zustand deines Bodens. Statt ihn nur als Feind eines gepflegten Rasens zu sehen, kannst du ihn als natürlichen Hinweisgeber nutzen.

Was dein Rasen dir sagen will

Wenn sich Löwenzahn stark ausbreitet, kann das auf verschiedene Probleme im Boden hindeuten:

1 Zu viel Stickstoff

Ein nährstoffreicher Boden klingt zwar gut, doch ein Übermass – vor allem an Stickstoff – kann Pflanzen anfälliger machen und den Boden langfristig übersäuern.

2 Verdichteter Boden

Löwenzahn wächst besonders gerne dort, wo der Boden schwer, lehmig und stark verdichtet ist – etwa durch häufiges Betreten oder den Einsatz von Maschinen.

Wer hat den schönsten Garten der Schweiz? Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme Die Schweizer LandLiebe sucht gemeinsam mit der LANDI die schönsten Gärten, Balkone und Terrassen der Schweiz. Wer seinen grünen Lieblingsplatz zeigen möchte, hat bis zum 15. Juni 2026 Zeit, sich anzumelden. Eine vierköpfige Fachjury wählt danach drei Gärten sowie drei Balkone/Terrassen aus. Im September findet dann ein Public Voting der Top 3 pro Kategorie statt. Die Sieger werden in der November-Ausgabe der LandLiebe vorgestellt. Hier geht es zur Teilnahme

Warum Löwenzahn sogar nützlich ist

Im Gegensatz zu Gras, das nur flache Wurzeln bildet, entwickelt Löwenzahn eine kräftige Pfahlwurzel, die bis zu einem Meter tief in den Boden reicht.

Das bringt gleich mehrere Vorteile:

Er lockert harte Bodenschichten auf.

Verbessert die Belüftung des Bodens.

Transportiert Sauerstoff in tiefere Schichten.

Schafft Lebensraum für Bodenorganismen.

Wenn die Wurzel abstirbt, bleiben feine Kanäle zurück – perfekt für Regenwürmer und andere nützliche Helfer im Boden.

Wichtig für Bienen und Insekten

Löwenzahn gehört zu den ersten blühenden Pflanzen im Jahr. Seine Blüten liefern Nektar für über 100 Insektenarten, darunter Wildbienen, Schmetterlinge und Fliegen. Deshalb empfehlen Fachleute, im Garten bewusst auch wilde Bereiche stehenzulassen.

So wirst du Löwenzahn nachhaltig los

Wenn dich der Löwenzahn stört, reicht es nicht, ihn einfach auszureissen. Viel wichtiger ist es, die Bedingungen im Boden zu verbessern:

Weniger düngen: Oft wird zu viel gedüngt – weniger ist hier definitiv mehr.

Rasen stärken: Dichteres, gesundes Gras verdrängt Löwenzahn von selbst.

Boden lockern: Regelmässiges Lüften (Vertikutieren) hilft gegen Verdichtung.

Wichtiges «Unkraut»

Löwenzahn wirkt auf den ersten Blick wie ein störendes Unkraut – in Wahrheit ist er aber ein wertvoller Hinweisgeber. Wer versteht, was er über den eigenen Garten verrät, kann gezielt gegensteuern und langfristig für einen gesunden Rasen sorgen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.