Seit Dienstagnachmittag ziehen Gewitter über die Schweiz. Überschwemmungen, Blitzeinschläge und kräftige Böen hielten die Rettungskräfte in der Nacht auf Mittwoch auf Trab. Im Ticker halten wir dich über die Folgen und Updates auf dem Laufenden.

Schon zieht die nächste Gewitter-Walze über die Schweiz – Bund warnt vor Überflutungen und Hagel

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unwetterwarnung für weite Teile der Schweiz bis Mittwoch, 20 Uhr

Warnstufe 3: Gefahr durch Blitze, Überschwemmungen und umstürzende Bäume

Temperaturen steigen am Wochenende wieder auf etwa 30 Grad

Schick uns deine Unwetter-Story! Bist du vom Unwetter betroffen, ist deine Tiefgarage vollgelaufen – oder musste dein Flug wegen der Gewitter umgeleitet werden? Dann schick uns deine Bilder und Videos per Whatsapp 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch. Jetzt wird es im Westen ungemütlich Nachdem die Region Bern am Morgen heftig von einer Gewitterzelle getroffen wurde, zieht bereits das nächste Unwetter ins Land hinein. Im Westen gilt deshalb Gefahrenstufe Rot (grosse Gefahr). Bis um 11.30 Uhr warnt Meteo Schweiz erneut vor Überflutungen und heftigen Böen. Bis und mit Mittwochabend kommt es schweizweit immer wieder zu Unwettern. Anschliessend dürfte sich das Wetter wieder beruhigen. Heftiger Regen unterspült Kleintalstrasse in Uri Auch im Kanton Uri wüten seit gestern Unwetter und der Regen setzt auch den Strassen zu. «Die Kleintalstrasse in Isenthal wurde unterspült», sagt eine Leserin gegenüber Blick. Auf der Website des Kanton Uri ist zu lesen, dass «intensive Regenfälle zu mehreren Elementarereignissen» führten. Es kam zu Murgängen, Bäche sind über die Ufer getreten und es kam auch zu einem kleineren Waldbrand infolge eines Blitzeinschlags. Verletzt worden sei niemand, heisst es. Neben der Kleintalstrasse mussten auch weitere Strassen gesperrt werden. Gewitterzelle zieht Richtung Osten Das nächste Unwetter ist im Anmarsch. Aktuell warnt der Bund vor einem Gewitter der Stufe 4 (grosse Gefahr) in der Region Bern sowie Freiburg (Murten). Es ist mit herunterstürzenden Ästen, Überflutungen und Hagel zu rechnen. 0:46 Leservideos zeigen: In Bern schüttet es wie aus Kübeln Ein Leservideo aus Bern-Bümpliz zeigt Starkregen. Der Leserreporter erklärt dazu: «Hier ist gerade Weltuntergang.» Auf der Strasse vor seinem Büro hat sich das Wasser angesammelt. «Neuer Bümplizersee», kommentiert er ironisch. Später zieht die Gewitterzelle weiter Richtung Osten über die Zentralschweiz. Bereits gestern traf es die Kantone Obwalden, Nidwalden, Uri und Luzern hart. Die Kleine Schliere in Alpnach OW verwandelte sich in einen reissenden Fluss. Unwetter-Chaos geht weiter: 70 Flüge am Flughafen Zürich annulliert Heftige Gewitter haben am Dienstagabend den Flugbetrieb am Flughafen Zürich massiv beeinträchtigt. Wegen einer lang anhaltenden Gewitterzelle direkt über dem Flughafen musste der Betrieb zeitweise eingestellt werden. Die Folgen waren weitreichend: Mehr als 30 Maschinen konnten nicht in Zürich landen und wurden unter anderem nach Stuttgart, Genf, Basel und Lyon umgeleitet. Zudem wurden insgesamt 44 Flüge gestrichen – 24 Landungen und 20 Starts. Um den Rückstau zu bewältigen, erteilten die Behörden eine Ausnahmebewilligung für Flüge nach dem regulären Betriebsschluss um 23.30 Uhr. So konnten noch 29 zusätzliche Flüge – 14 Landungen und 15 Starts – abgefertigt werden. Auch am Mittwoch geht das Unwetter-Chaos weiter. Zwar startete der Flugbetrieb normal, wie der Flughafen Zürich auf Anfrage erklärt, aufgrund der Auswirkungen des Unwetters mussten seit 7 Uhr jedoch rund 70 Flüge annulliert werden. Reisenden wird empfohlen, sich vor der Abreise bei ihrer Fluggesellschaft über den aktuellen Status ihres Fluges zu informieren, da sich die Situation im Tagesverlauf weiter verändern kann. Wasserfälle am Bahnhof Winterthur Auch die solideste Schweizer Bauweise ist solch heftigen Regengüssen nicht immer gewachsen, wie ein Video vom Bahnhof Winterthur zeigt. Sturzbachartig ergiesst sich das Wasser heute Morgen auf die Pendlerinnen und Pendler. 0:16 Blick-Journalistin vor Ort: Am Bahnhof Winterthur regnets an mehreren Stellen rein Karte zeigt: Hier schüttete es am heftigsten Weite Teile der Schweiz haben eine heftige Gewitternacht hinter sich. Am extremsten traf es laut «Meteo News» Flühli LU, gefolgt von Opfikon ZH und den Flughafen Zürich. Vorüber ist es allerdings auch heute noch nicht – Meteo Schweiz hält für den Grossteil des Landes nach wie vor Gefahrenstufe 3 für möglich. Die Warnung gilt bis heute Abend 20 Uhr. Weitere starke Gewitter in der Nacht Blick-Leserreporter melden weitere kräftige Gewitter in der Nacht, insbesondere im Raum Bern, vereinzelt mit starkem Hagel. Ein riesiger abgebrochener Ast blockiert die Länggasse in der Stadt Bern Richtung Neufeld. Zahlreiche Flüge wegen Gewitter umgeleitet Heftige Gewitter über der Nordschweiz haben am Dienstagabend den Flugbetrieb am Flughafen Zürich stark beeinträchtigt. Mehrere Maschinen mussten vorübergehend nach Stuttgart ausweichen. Betroffen waren unter anderem Flüge von Swiss und anderen Airlines. Für die Passagiere kam es zu teils langen Verspätungen. Grund waren Gewitter, Regen, schlechte Sicht und Turbulenzen. Solche Wetterlagen machen den Anflug unsicher und führen oft zu Ausweichlandungen. Über 700 Einsätze: Starkregen hält Zürcher Feuerwehren auf Trab Der heftige Starkregen hat am Dienstagabend insgesondere den Kanton Zürich herausgefordert. Laut Schutz & Rettung Zürich wurden über 700 Feuerwehreinsätze ausgelöst. Das Unwetter traf gegen 20.30 Uhr ein, bewegte sich nur langsam weiter und führte zu überfluteten Strassen, vollgelaufenen Kellern und Parkgaragen sowie über die Ufer tretenden Gewässern. Besonders stark betroffen waren Zürich-Nord sowie Gemeinden wie Wallisellen, Dübendorf und Rafz, teils mit über 100 Einsätzen. Die Einsatzleitzentrale schaltete in den Unwettermodus, zog zusätzliche Kräfte hinzu und koordinierte die Einsätze im ganzen Kanton. Sämtliche Berufs- und Milizfeuerwehren stehen im Dauereinsatz, unterstützt durch Nachbarschaftshilfe zwischen den Gemeinden. Die Aufräumarbeiten dürften sich noch hinziehen, zumal mit dem Tagesanbruch weitere Schadensmeldungen zu erwarten sind. Zentrum Wallisellen unter Wasser Das Zentrum Wallisellen wird von argen Wassermassen geflutet. «Das ganze Zentrum ist voll Wasser und es wird viele Schäden geben», meldet uns ein Leserreporter. Die nicht funktionierende Haupttüre habe manuell geschlossen werden müssen. «Danach haben wir die Tür mit Erdsäcken vom Coop verbarrikadiert», so der Leser. Weitere Einträge laden

Nach zwei Wochen Schwitze-Hitze sind die Temperaturen aktuell wieder etwas zurückgegangen. Der Blick auf die Wetterkarte zeigt jetzt: Bis zum kommenden Wochenende kann es hier und da ungemütlich werden – in Form von Schauern und Gewittern.

Mehr zum Wetter Mit Video 39 Grad – so heiss wie nie! Hitzewelle schreibt Schweizer Wettergeschichte

Schon am Dienstagnachmittag geht es laut der Vorhersage des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) im Flachland los mit den Niederschlägen. Auch am Abend kann es nass werden, lokal sind grössere Niederschlagsmengen wahrscheinlich.

Ostschweiz bekommt am Mittwoch Regendusche

Die Regenprognose geht um 16 Uhr von Regen in der West- und Ostschweiz aus, bevor es am Abend vor allem die Zentralschweiz erwischt. Am Mittwochmorgen kann es dann von Sitten VS im Südwesten bis Schaffhausen im Norden in grossen Teilen der Schweiz regnen.

Der Bund warnt von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 20 Uhr, in weiten Teilen der Schweiz vor möglichen Gewittern. Die Warnstufe 3 wurde ausgerufen, es besteht erhebliche Gefahr. In Val de Travers gilt sogar die Warnstufe 4. Der Bund warnt Es kann zu Blitzeinschlägen kommen, Bäume können umstürzen, auch Überschwemmungen sind möglich. Bergkämme, Bäume, Masten oder Türme und offene Flächen solltest du in dieser Zeit meiden.

In diesen Regionen könnte es gewittern Val de Travers

La Chaux-de-Fonds – Le Locle NE

Vallée de Joux

Saint-Cergue VD

Kerenzerberg–Seeztal

ganzer Kanton Zürich

ganzer Kanton St. Gallen

weite Teile der Zentralschweiz

weite Teile des Kanton Berns

Nordbünden

ganzer Kanton Aargau

ganzer Kanton Schaffhausen

Baselbiet

ganzer Kanton Solothurn

Region Appenzell Val de Travers

La Chaux-de-Fonds – Le Locle NE

Vallée de Joux

Saint-Cergue VD

Kerenzerberg–Seeztal

ganzer Kanton Zürich

ganzer Kanton St. Gallen

weite Teile der Zentralschweiz

weite Teile des Kanton Berns

Nordbünden

ganzer Kanton Aargau

ganzer Kanton Schaffhausen

Baselbiet

ganzer Kanton Solothurn

Region Appenzell Mehr

So schnell kann es brenzlig werden

Wie schnell es brenzlig werden kann, zeigen Fotos eines Leserreporters aus Seedorf UR. Dort hat Schlamm eine Strasse in Richtung Bauen nach einem Erdrutsch verschmutzt. Am Strassenrand türmten sich die Schuttmassen auf. «Ich war mit meinem Auto unterwegs und war dann schockiert, als ich das gesehen habe. Ich bin dann sicherheitshalber umgekehrt», berichtete der verblüffte Leserreporter.

Am Abend fegte zudem ein Hagelsturm über die Stadt Luzern. Zudem blitzte und donnerte es gewaltig, wie das Video eines Leserreporters zeigte. Mehrere Hagelkörner fielen auf seinen Balkon.

«Vor allem am Alpennordhang und in der Ostschweiz grössere Niederschlagsmengen wahrscheinlich», schreibt MeteoSchweiz zum Mittwoch. Die Regionen Bern und Nordwestschweiz bleiben dagegen im Verlauf des Tages weitestgehend verschont.

Wochenende wird wieder sonnig

Am Mittwochmorgen ist es temperaturtechnisch in den Niederungen ungewohnt frisch bei ungefähr 18 Grad. Die Maximaltemperatur über den Tag dürfte 26 Grad nicht übersteigen. Kommt es zu Gewittern, können diese von kräftigen Böen begleitet werden.

Der Donnerstag präsentiert sich meist sonnig, am Alpennordhang können Niederschläge aber nicht ausgeschlossen werden. In den Niederungen bleibt es morgens frisch bei um die 15 Grad.

Zum Wochenende wird das Wetter dann wieder besser. Am Freitag kann es in der Ostschweiz noch ein wenig tröpfeln. Am Wochenende lacht grösstenteils wieder die Sonne vom Himmel bei Temperaturen um die 30 Grad.

Kommt es bei dir zum Hagelsturm, hat eine Böe deinen Garten verwüstet oder geht bei dir gerade die Welt unter? Dann melde dich bei uns per Whatsapp auf die Nummer 079 813 8041 oder via Mail an redaktion@blick.ch.