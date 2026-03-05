«Halt den Mund, ich bin der Chef»

Von Johannes Hillig, Redaktor am Newsdesk

Zwei Monate nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana, bei dem 41 Menschen starben, kommen schockierende Berichte über die Arbeitsbedingungen in den Betrieben des Ehepaars Jacques und Jessica Moretti ans Licht. Laut Unterlagen der Ermittlungen, klagten Angestellte wiederholt über niedrige Löhne, überlange Arbeitszeiten und Mobbing. Das berichtet «24 Heures».

Besonders betroffen: Lucas, ein 22-jähriger Franzose, der für das «Vieux Chalet» arbeitete. Lucas berichtet, von Dezember 2024 bis September 2025 fast ohne Pause gearbeitet zu haben – oft bis zu 90 Stunden pro Woche. Sein Gehalt lag gerade über dem Mindestlohn, doch nach Abzug der Miete für eine Unterkunft bei den Morettis blieben ihm im Mai 2025 kaum 2000 netto.

«Ich arbeitete von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts, mit einer kurzen Pause von 15 bis 15.30 Uhr, um meinen Hund auszuführen», so Lucas. Mehrere Zeugen bestätigten schriftlich, dass Lucas oft sieben Tage die Woche arbeitete. Gleichzeitig sei das Arbeitsklima rau gewesen. Lucas berichtet von einem Fall, in dem er von Jacques Moretti angeschnauzt wurde. Er soll gesagt haben: «Halt den Mund, ich bin der Chef, bleib an deinem Platz!»

Die Anwälte der Morettis äusserten sich nicht zu den Arbeitsbedingungen.