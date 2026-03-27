Sitten: Emotionale Rückkehr von Brandopfer ins Spital

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Es ist der 1. Januar 2026, als Katerina in die Notaufnahme in Sitten VS eingelieferrt wird. Sie wird intubiert und anschliessend hospitalisiert. Am nächsten Tag wird sie zur weiteren Behandlung in ein Spezialzentrum nach Brüssel verlegt. Erst am 19. Februar kehrt sie nach Hause zurück.

Am Donnerstag kehrte die junge Frau in Begleitung ihrer Mutter ins Spital in der Walliser Stadt zurück. Es kam zu einem emotionalen Wiedersehen mit den Ärztinnen und Ärzten sowie dem Pflegepersonal, welche sie in diesen ersten kritischen Stunden begleitet hatten. Katerinas Familie übermittelte auch eine Dankesbotschaft, wie der Verband Spital Wallis auf seiner Webseite schreibt. «Diese ersten Stunden gehörten zu den schwersten unseres Lebens. Ihre Professionalität, Ihre Kompetenz und die aussergewöhnliche Qualität der Versorgung unserer Tochter haben uns tief beeindruckt», schreiben sie darin. «Doch über die medizinische Exzellenz hinaus waren es Ihre Menschlichkeit, Ihr Feingefühl und Ihr Einfühlungsvermögen, die uns in diesen Momenten unbeschreiblicher Intensität gestützt haben. Sie haben sich um sie und um uns mit so viel Herzlichkeit und Menschlichkeit gekümmert, die für immer in unseren Herzen bleiben werden», bedanken sich die Eltern.

Für die Spitalteams hat ein solches Wiedersehen mit den ehemaligen Patientinnen und Patienten immer eine besondere Bedeutung. Es erinnert daran, dass hinter jeder Notfallversorgung eine Geschichte, eine Familie und ein langer Weg der Genesung stehen, schreibt Spital Wallis noch dazu.

Viele Eltern von Brandopfern haben die anfängliche Ohnmacht mittlerweile abgeschüttelt, so etwa die Perrouds. Sie haben eine Stiftung geschaffen, um andern Opferfamilien zu helfen. Dahinter steckt aber auch die Intention, schneller als der Staat zu handeln. Mehr zu der Stiftung liest du ​im Artikel meines Kollegen Robin Bäni​.