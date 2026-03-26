Opfer über Genesung: «Ich rieche ständig Verbranntes»

Von Angela Rosser, Redaktorin am Newsdesk

Der Horror der Silvesternacht hallt noch nach und wird uns alle noch lange beschäftigen. Lang ist auch der Weg, auf dem sich die Opfer zurück ins Leben kämpfen müssen. «Es war furchtbar. Drinnen hörte man Schreie, Hilferufe. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Ein Geruch, der mir bis heute in der Nase hängt», erzählt ein 18-Jähriger, der die Flammenhölle überlebt hat, gegenüber RSI.

Er schildert das Geschehen und erzählt, dass eine Flucht nicht möglich gewesen sei. Es lagen schon zu viele Menschen im Gang. «Jemand fiel vor mir hin, ich fiel auf ihn und andere fielen auf uns», sagt er. Der 18-Jährige sei von jemandem an der Hand unter dem Leichenhaufen hervorgezogen worden.

Viele der Verletzten wurden in auf Verbrennungen spezialisierte Zentren gebracht. Die Genesung dauert lange. Die Opfer brauchen Hauttransplantationen, Ergotherapie und psychologische Betreuung.

Das weiss auch Bertrand Galley, RSI hat ihn besucht. Vor sechs Jahren kam er mit Verbrennungen an 75 Prozent seines Körpers und einer Überlebenschance von nur gerade 15 Prozent ins Spital.

Über zwei Monate lag er im künstlichen Koma. «Der schlimmste Moment war, als ich aus dem Koma erwachte und mich zum ersten Mal im Spiegel sah. Ich habe geweint», sagt er. Nach einer solch verheerender Verletzung müsse man alles wieder neu lernen. «Bevor man überhaupt wieder laufen lernen konnte, musste man sich erst einmal im Bett umdrehen können. Alle Muskeln waren weg», so Bertrand. Nicht nur die körperliche Genesung braucht Zeit. Auch die Psyche leidet unter einem solchen traumatischen Erlebnis.

Das 18-jährige Brandopfer von Crans Montana ist ebenfalls in psychologischer Behandlung. «Bei mir wurde eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Ich rieche ständig etwas Verbranntes. Ich höre Sirenen, selbst wenn keine da sind», sagt er.

Sind die Wunden verheilt, bleiben immer noch die Narben, die die Opfer täglich an das Geschehene erinnern. Diese zu akzeptieren, sei eine «lebenslange Herausforderung», erzählte ein weiteres Brandopfer. In der Schweiz erleiden im Schnitt 7700 Menschen jährlich Brandverletzungen. 400 davon sind schwerwiegend.

Die Genesung kann auch von anderen Faktoren negativ beeinflusst werden. So sind Verbrennungsopfer auch oft anfälliger auf fiese Keime, die sich tief ins Gewebe fressen. Darüber hat mein Kollege Sandro Zulian Anfang Februar Experten gesprochen.