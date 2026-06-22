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Käse-Krimi auf Heidsee GR
Betrunkener Dieb schläft auf Mega-Gruyère – von Leserreporter erwischt

Ein Dieb klaute beim Bike-Weltcup in Lenzerheide einen gigantischen Gruyère-Werbelaib und trieb auf dem Heidsee. Am Morgen fand ihn ein Leser schlafend auf dem Käse.
Publiziert: vor 12 Minuten
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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Der Leserreporter und das OK-Mitglied mussten bei diesem Anblick schmunzeln. Friedlich eingerollt schlief der Dieb auf dem Gruyère.
Foto: Leserreporter

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Am UCI World Cup in Lenzerheide wurde ein riesiger Gruyère gestohlen
  • Zwei Männer schliefen auf dem fünf Meter grossen Laib im Heidsee
  • Der Käse wurde unbeschadet geborgen, Veranstalter verzichten auf Anzeige
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Wiebke KöhneRedaktorin Newsdesk

Am Tag rollten die Mountainbikes, nachts rollte der Käse: Am UCI World Cup in Lenzerheide GR sorgte ein dreister Dieb am Wochenende für eine kuriose Nacht. Er klaute einen gigantischen Werbelaib des Sponsors Gruyère AOP und schwamm damit auf dem Heidsee.

Bei dem Käse handelte es sich um eine Streckenwerbereklame, die mit Seilen festgemacht wurde. Der Laib hatte einen Durchmesser von etwa fünf Metern, und das Material erinnert an eine Luftmatratze. Diese Ähnlichkeit musste auch dem jungen Mann aufgefallen sein, der ihn sich geliehen hatte. 

«Er schlief tief und fest»

Wann und wie genau der Gruyère entwendet wurde, ist ein Rätsel. Als der Fischereiaufseher am Samstag gegen 21 Uhr seine letzte Runde drehte, war es noch ruhig auf dem See. Laut der Mediensprecherin des Bike-Weltcups, Nicole Gysi (32), blieb der Diebstahl selbst unbemerkt. 

Als ein Blick-Leser am Sonntagmorgen zum Cup eintrudeln wollte, bot sich ihm ein kurioses Bild. Der junge Mann hatte sich inmitten des Heidsees auf dem Käselaib zusammengerollt und seine Kleider und Schuhe neben sich platziert. «Er schlief tief und fest», so der Leser zu Blick. Kein Wunder: Der Weg von der Strecke zum See ging zwar bergab, aber die Hitze und das Gelände machten den Klau zu einem anstrengenden Unterfangen. 

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Er paddelte verzweifelt mit den Armen

Auch ein Mitglied aus dem Organisationskomitee identifizierte die vermeintliche Luftmatratze als Gruyère und verständigte den Fischereiaufseher. Dieser traf daraufhin gegen 7 Uhr morgens am See ein. «Sie riefen dem jungen Mann vom Ufer aus zu, um ihn zu wecken», sagt Nicole Gysi zu Blick. 

Der verschlafene Dieb paddelte verzweifelt mit den Armen, kam aber nicht vom Fleck. Der Fischereiaufseher rückte mit dem Motorboot an und schob den Käse-Matrosen ans Ufer.

An Land angekommen, wurde er von einer kleinen Männergruppe in Empfang genommen. Ob es sich dabei um seine Freunde handelte, ist unklar. 

Auch der Gruyère wurde gerettet: Eine weitere Person auf einem Quad holte den vermissten Käse ab. Weil die Aktion ein glückliches Ende fand, sehen die Veranstalter des Bike-Weltcups Lenzerheide von rechtlichen Schritten ab. Bike-Cup-Sprecherin Gysi zu Blick: «Es wurde bei der Aktion niemand verletzt, und es entstanden auch keinerlei Schäden, vielmehr sorgte es für zahlreiche Schmunzler.»

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