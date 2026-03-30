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Niemand weiss, wo sie sind
Mysteriöse Schoggi-Bande klaut 12 Tonnen Kitkat-Riegel

Ein spektakulärer Diebstahl sorgt für Aufsehen: Ein LKW mit über 12 Tonnen Kitkat-Riegeln ist verschwunden. Nestlé warnt vor illegalem Verkauf der Schoggi im Formel-1-Design.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Aktualisiert: vor 34 Minuten
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Insgesamt sind 413’793 Riegel aus der neuen Kitkat-Linie spurlos verschwunden.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Über 12 Tonnen KitKat-Riegel in Italien am 26. März gestohlen
  • Die besondere Formel-1-Edition war Teil der gestohlenen Ladung
  • 413’793 Riegel könnten auf inoffiziellen Märkten auftauchen, warnt Nestlé
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Gina Grace ZurbrüggRedaktorin News

Es klingt wie aus einem Hollywood-Film. Nur geht es hier nicht um Goldbarren, sondern um eine süsse Versuchung. Ein ganzer Lastwagen voller Kitkat-Riegel unterwegs quer durch Europa – und plötzlich ist er wie vom Erdboden verschluckt.

Niemand weiss genau, wo die Diebe zugeschlagen haben. Vom Truck fehlt jede Spur, und über 12 Tonnen Schokolade sind spurlos verschwunden. Konkret geht es um 413’793 Riegel aus der neuen Kitkat-Linie – einfach weg, noch bevor sie die Regale erreichen konnten.

Kitkat-Serie im Formel-1-Design

Wie der «Guardian» zuerst berichtete, war der LKW vergangenen Donnerstag von Mittelitalien in Richtung Polen unterwegs, als die Schoggi-Bande zuschlug.

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Unter der Beute ist die neue Kitkat-Serie im Formel-1-Design. Die Riegel sehen aus wie kleine Rennwagen, bleiben aber klassische Kitkat-Waffeln. Entstanden ist die Reihe, nachdem Kitkat im letzten Jahr offizieller Schoggi-Partner der Formel 1 wurde, wie «The Athletic» berichtet.

Lieferengpässe wegen Schoggi-Coup

Nestlé bestätigt den Diebstahl und arbeitet zusammen mit Behörden und Partnern an der Aufklärung, um die Schoggi-Bande zu schnappen. Mit einem Augenzwinkern kommentiert das Schweizer Unternehmen: Man habe die Leute immer zu einer Kitkat-Pause ermuntert «aber offenbar haben die Diebe die Botschaft etwas zu wörtlich genommen». Das zielt auf den Slogan von Kitkat ab: «Have a break, have a kitkat» (zu Deutsch: «Mach eine Pause, iss ein Kitkat.»

Kurz vor Ostern steigt die Nachfrage nach Schoggi besonders stark. Laut Nestlé könnte es deshalb zu Lieferengpässen kommen. Zudem warnt die Firma, dass die Riegel auf inoffiziellen Märkten auftauchen könnten – dank Chargencodes lassen sie sich aber zurückverfolgen.

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