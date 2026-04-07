Im Skisportort Flims GR schwelt schon seit geraumer Zeit ein Hunde-Streit. Als Blick den Ort besucht, eskaliert er. Es hagelt Anzeigen und Beleidigungen. Mittendrin: Johannes Gujan (34). Der American Bulldog einer Familie im Dorf ist ihm ein Dorn im Auge.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Heftiger Streit um «Kampfhund» in Flims GR eskaliert Mitte März

American Bulldog mit Aggressionsvorwürfen, Halter mehrfach beim Amt gemeldet

Halter reagiert mit Klagen und Klageandrohungen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandro Zulian Reporter News

Es eskaliert, als Blick dabei ist. Ein Mann steigt aus einem Auto aus, hitzige Worte werden gewechselt. Mehrmals sagt der Autofahrer: «I kenna mina Hund!» Dann geht er entschlossenen Schrittes zu einer Mitteilungswand und reisst ein dort hingetackertes Plakat weg. «Achtung, sehr aggressiver Hund», so die Warnung auf dem Plakat. Zum Schluss sagt der Autofahrer zu seinem Kontrahenten: «Du bisch en Tubel!». Dann steigt er ein und fährt davon.

Diese Szene spielte sich Mitte März im Skiort Flims GR ab. Johannes Gujan (34) heisst der Mann, der das Plakat aufgehängt hat – Ur-Flimser und ebenfalls Hundehalter. Der Autofahrer Liam R.* und seine Frau Julia R.* sind Gujan schon länger ein Dorn im Auge. Denn sie halten einen American Bulldog. Diese Hunderasse ist in verschiedenen Kantonen bewilligungspflichtig, teilweise gar ein sogenannter Listenhund. Im Kanton Graubünden gibt es keine Einschränkungen.

Der Zwist zwischen den Hundehaltern ist schon älter, richtig Fahrt aufgenommen hat er aber am 21. November vergangenen Jahres. Damals wurden gemäss Johannes Gujan seine beiden Windhunde mitten in Flims beinahe vom American Bulldog – dem «Kampfhund», wie der Gartenbauer ihn nennt – angefallen. Eine Mauer habe den Hund daran gehindert, auf die beiden spanischen Galgos namens Falla und Fragolina loszugehen, so Gujan. Für ihn geht es um Leben und Tod: «Muss es wirklich zu einem Biss kommen – oder sogar zu toten Hunden?»

Leserbriefe und Warnplakate

Der 34-Jährige nimmt die Sache in die eigene Hand. Er platziert in der Lokalzeitung «Ruinaulta» einen Leserbrief. Der Titel: «‹Kampfhunde› in Flims». Zeitgleich beginnt der Gartenbauer, im Dorf Warnplakate aufzuhängen.

Damit sorgte er für Aufregung. «Ich bekam einen Anruf vom Postenchef der Polizei in Flims.» Dieser habe ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass so etwas nicht gehe. Schliesslich habe der Polizist aber zugegeben, dass die Plakataktion nicht illegal sei, erzählt Gujan.

Die Polizei sei nicht untätig geblieben. Als Gujan erneut einen Leserbrief in der Lokalzeitung platzieren wollte, um vor dem Hund zu warnen, hiess es dort, dass es keine weiteren Leserbriefe in diesem Zusammenhang geben werde. Die Chefredaktorin schreibt im E-Mail, das Blick vorliegt: «Ich hatte diese Woche deswegen mehrere Telefonate von der Kantonspolizei und vom Veterinäramt Graubünden.»

«Hundehalter wurde ermahnt»

«Die Kantonspolizei Graubünden hat Kenntnis vom Fall, nahm Abklärungen vor und leistete einiges an Vermittlungsarbeit», schreibt Kapo-Sprecher Roman Rüegg auf Anfrage. Ob und inwiefern ein Polizist hier auf Bürger und Zeitung Einfluss genommen hat, lässt die Polizei unkommentiert.

Auf Anfrage beim Bündner Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit heisst es, dass der genannte Hund bis vor einem knappen Jahr nicht aktenkundig war. «Im März 2025 und im November 2025 gingen vom selben Hundehalter zwei Meldungen betreffend Aggressionsverhalten beim Amt ein. Weder beteiligte Hunde noch Menschen wurden bei den gemeldeten Begegnungen gebissen.»

Danach seien die üblichen Abklärungen erfolgt: «Der Hundehalter wurde ermahnt.»

Es passierte nicht zum ersten Mal

Blick kann mit einer weiteren Hundehalterin aus Flims sprechen. Alexandra P.* erzählt anonym von einem Aufeinandertreffen im August 2025: «Der Hund ging auf mich los, aber frontal. Wie eine Furie», sagt sie.

Geschehen sei glücklicherweise nichts, der Schrecken habe aber tief gesessen. «Ich habe wirklich nichts gegen diese Rasse, aber es wirkt so, als hätten diese Halter Freude, wenn jemand Angst bekommt.» Der Hund selbst sei nicht das Problem, sagt P.: «Er braucht erfahrene, kompetente Führung. Und die fehlt ihm.»

«Pack de Siech»

Auch Jolanda Griffin (78) hat schon unschöne Szenen mit dem Hund und seiner Halterin erlebt, erzählt sie. Die Rentnerin ist ein Hundeprofi, war früher Züchterin. Sie hält einen Chow Chow namens Fujian. «Ich fühle mich heute noch gedemütigt», sagt Griffin.

Sie erzählt, dass sie 2017 mit dem noch jungen Fujian spazieren ging. Die Halterin des American Bulldog sei ihr dann sehr nah gekommen, habe nach einem Wortgefecht auf den Hund von Griffin gedeutet und zu ihrem Hund gesagt: «Pack de Siech.» Danach habe die Halterin mit der flachen Hand ausgeholt und der damals 70-jährigen Griffin ins Gesicht geschlagen. «Meine Anzeige wurde mangels Zeugen fallengelassen», sagt Griffin.

Was sagen die beiden kritisierten Hundehalter von Flims? Zitieren lassen möchten sie sich nicht. Lächerlich sei dieser Streit, sagen sie und schicken Blick die Kopie einer Strafanzeige gegen Johannes Gujan – wegen übler Nachrede und weiterer angeblicher Delikte. Das Paar vermutet dahinter einen privaten Feldzug Gujans. Und auch Blick wird direkt mit einer Klage gedroht.

* Namen geändert